Bavil vás Assassin’s Creed Mirage? Brzy vyjde bezplatný přídavek

Ondřej Zach
  10:47
Dva roky starý Assassin’s Creed Mirage zasazený do Bagdádu se v listopadu dočká rozšíření Valley of Memory, které bude zdarma. Výrobu měla zaplatit Saúdská Arábie v rámci snah o prosazování svého vlivu.
Assassin’s Creed Mirage - Valley of Memory

Assassin’s Creed Mirage - Valley of Memory | foto: Ubisoft

Assassin’s Creed Mirage - Valley of Memory
Assassin’s Creed Mirage - Valley of Memory
Assassin’s Creed Mirage - Valley of Memory
Assassin’s Creed Mirage - Valley of Memory
89 fotografií

Ačkoliv rozšíření získají všichni majitelé Assassin’s Creed Mirage zdarma, nebude to jednohubka na deset minut – Ubisoft slibuje až šest hodin dalšího hraní a příběhu.

Valley of Memory se odehrává před finále hlavního dobrodružství a začíná ve chvíli, kdy se Basim dozví, že jeho dlouho ztracený otec možná stále žije v AlUle. Basim se rozhodne vydat na cestu, aby zjistil, zda jsou tyto zvěsti pravdivé, ale zjistí, že údolí AlUla je ohroženo nebezpečnou bandou lupičů a jeho otec je pohřešován, prozrazuje k příběhu Ubisoft.

Assassin’s Creed Mirage - Valley of Memory

Assassin’s Creed Mirage - Valley of Memory

Fanoušci se mohou těšit na novou oblast, hlavní úkol, kopu vedlejších i další cíle k zabití. „Budete mít možnost prozkoumat řadu zajímavých míst v této oblasti, od starého města AlUla a pevnosti Musa Ibn Musayr po Údolí kamenů a impozantní nekropoli Hegra. Při prozkoumávání těchto míst buďte opatrní, protože lupiči připravili v poušti léčky, aby chytili nevítané návštěvníky,“ předesílá Ubisoft.

DLC zároveň vylepší i původní hru. Všechny mise a výzvy bude možné po jejich prvním dokončení opakovat, podstatných vylepšení se dočká i parkur. Výsledkem by měla být o něco větší volnost pohybu. Mírně rozšířen byl strom dovedností, přidána byla také další obtížnost. Valley of Memory vychází 18. listopadu.

To vše zní jako poměrně robustní DLC, možná si tak říkáte, proč ho Ubisoft, který by si i kvůli skinu nechal koleno vrtat, rozdává zdarma. Dřívější zprávy naznačují, že DLC financoval (k nevoli některých zaměstnanců Ubisoftu) saúdskoarabský veřejný investiční fond (PIF), jenž mimo jiné patří mezi subjekty, které kupují společnost Electronic Arts.

Assassin’s Creed Mirage - Valley of Memory

Assassin’s Creed Mirage - Valley of Memory

V aktuálním streamu vystoupil mimo jiné i Dr. Abdulrahman Alsuhaibani, který je výkonným ředitelem pro archeologii, památkovou péči a správu sbírek v Královské komisi pro AlUlu. Jak připomněl PC Gamer, Alsuhaibani se nedávno zúčastnil panelové diskuze „Využití dědictví – proměna kulturních ikon v ekonomické zdroje“ na první konferenci o kulturních investicích v Saúdské Arábii, která se zaměřila především na plány země týkající se města AlUla, kde se odehrává nové DLC.

„Moje poselství bylo jasné: dědictví je živým aktivem, nejen zachovanou minulostí, ale také hnacím motorem ekonomické, sociální a kulturní hodnoty,“ napsal. Zdá se tedy, že Saúdská Arábie se chystá ještě více posilovat a prosazovat svůj vliv prostřednictvím videoher.

„Mirage na mě zapůsobilo jako vítané zvolnění tempa a opravdový návrat ke kořenům série (ne jen pár kroků tímto směrem, jako ve Valhalle), které už Assassin’s Creed opravdu potřeboval. Basim mi nepřirostl k srdci tak jako jiní hrdinové, někdy je příběh trochu víc tuctový a řešení některých herních hádanek už mě jen otravuje, ale celkově jsem se pořád bavil. Musím uznat, že se tato sázka na jistotu zkrátka Ubisoftu povedla. Rozhodně by se měl této původní myšlenky držet dál i do budoucna a neuhýbat zase k přehnaně akčním eposům s fantasy prvky. Toto je prostě lepší,“ napsali jsme v recenzi Assassin’s Creed Mirage na Bonuswebu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Loňská AAAA hra za stovku. Co lidé kupují v podzimním výprodeji her?

Tradiční podzimní výprodejová akce na Steamu je tady. Vybíráme zajímavé nabídky, které se vyplatí nepřehlédnout, abyste se stihli připravit na dlouhé zimní večery.

Trpělivost nás odměnila. Dobré hry, na které se čekalo opravdu dlouho

Někdy se může zdát, že čekání na vysněnou hru nemá konce. Ale pak se konečně dočkáte a řeknete si, že to opravdu stálo za to. Vybíráme nové i starší tituly, které uspěly i po pořádně dlouhém čase ve...

KVÍZ: Poznáte herní hity podle reklamních obrázků?

Načančané reklamní obrázky jsou jedna věc, realita druhá. Mají vůbec propagační obrázky se samotnou hrou něco společného? Otestujte se v našem kvízu.

Slavné herní krásky a hrdinky, které vůbec neznáte

Tentokrát se podíváme na slavné herní krásky a hrdinky, jejichž rozpoznání vám dalo v našem nedávném kvízu nejvíc zabrat. A při té příležitosti si připomeneme i hry, které je proslavily.

Youtuber se před 14 lety vydal na cestu v Minecraftu. Teď konečně našel cíl

Youtuber si před více než 14 lety dal neobvyklou výzvu: dojít až na okraj světa ve hře Minecraft, která má však kvůli náhodně generované herní mapě okraje až pořádně daleko od startovního bodu, a...

Bavil vás Assassin’s Creed Mirage? Brzy vyjde bezplatný přídavek

Dva roky starý Assassin’s Creed Mirage zasazený do Bagdádu se v listopadu dočká rozšíření Valley of Memory, které bude zdarma. Výrobu měla zaplatit Saúdská Arábie v rámci snah o prosazování svého...

7. října 2025  10:47 0

Youtuber se před 14 lety vydal na cestu v Minecraftu. Teď konečně našel cíl

Youtuber si před více než 14 lety dal neobvyklou výzvu: dojít až na okraj světa ve hře Minecraft, která má však kvůli náhodně generované herní mapě okraje až pořádně daleko od startovního bodu, a...

7. října 2025 10

Proč Xbox tak zdražil předplatné? Na Call of Duty loni tratil velké peníze

Přepracování herního předplatného Game Pass a masivní zdražení vzbuzují otázky týkající se udržitelnosti služby. Nejnovější zprávy naznačují, že ke změnám vedla ztráta peněz spojená s uvedením...

7. října 2025 2

Nostalgie pokračuje. Dobrodružný Broken Sword 2 vyjde v moderní verzi

Vynikající klasická adventura Broken Sword 2: The Smoking Mirror z roku 1997 se dočká modernizované verze, která cílí jak na ty, kteří si chtějí nostalgicky zavzpomínat, tak nové hráče.

6. října 2025 3

Je to zoo a streameři jsou zvířata. Účast na akci roku odřekla další hvězda

Komunitní akce TwitchCon je největší streamerskou událostí na světě. Sraz s fanoušky už však z bezpečnostních důvodů odřeklo hned několik slavných streamerek. Aktuálně se k nim přidal i Zack Hoyt,...

6. října 2025  11:55 2

Fallout Shelter či Pentiment zmizely ze Steamu, problém je v Unity

Nedávno objevená a již opravená bezpečnostní chyba v enginu Unity vedla Microsoft k dočasnému stažení některých her z platformy Steam.

6. října 2025  10:20 4

RECENZE: Je Hades 2 nejlepší letošní hrou?

95 %

Hráči nezávislých her mají letos žně. Koncem září dorazil do plné verze druhý Hades, který v mnohém vylepšuje už tak dokonalý první díl. Pro příznivce roguelike žánru je to v podstatě povinnost.

PC
6. října 2025 4

KVÍZ: Poznáte herní hity podle reklamních obrázků?

Načančané reklamní obrázky jsou jedna věc, realita druhá. Mají vůbec propagační obrázky se samotnou hrou něco společného? Otestujte se v našem kvízu.

vydáno 5. října 2025

Slavné herní krásky a hrdinky, které vůbec neznáte

Tentokrát se podíváme na slavné herní krásky a hrdinky, jejichž rozpoznání vám dalo v našem nedávném kvízu nejvíc zabrat. A při té příležitosti si připomeneme i hry, které je proslavily.

4. října 2025 4

RECENZE: Luft Gears je nová česká hra pro osmibitový Game Boy

70 %

Retro evidentně pořád táhne, a tak stále vznikají nové hry pro letité železo. To je i příklad Luft Gears pro původní monochromatický Game Boy, za kterými dokonce stojí český vývojář.

Game Boy
4. října 2025 0

PCO - hlídací služba, s.r.o.
Pracovník ostrahy objektu

PCO - hlídací služba, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 133 - 150 Kč

Dalších 32 301 volných pozic

Hráči Dying Light: The Beast už pozabíjeli 2,2 miliardy zombíků

Tvůrci celkem povedené zombie akce Dying Light: The Beast zveřejnili několik zajímavých statistik týkajících se kolektivního úsilí hráčů.

3. října 2025  13:20 0

Hades 2

95 %

PC
vydáno 3. října 2025  9:57,  aktualizováno  9:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.