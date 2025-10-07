Ačkoliv rozšíření získají všichni majitelé Assassin’s Creed Mirage zdarma, nebude to jednohubka na deset minut – Ubisoft slibuje až šest hodin dalšího hraní a příběhu.
Valley of Memory se odehrává před finále hlavního dobrodružství a začíná ve chvíli, kdy se Basim dozví, že jeho dlouho ztracený otec možná stále žije v AlUle. Basim se rozhodne vydat na cestu, aby zjistil, zda jsou tyto zvěsti pravdivé, ale zjistí, že údolí AlUla je ohroženo nebezpečnou bandou lupičů a jeho otec je pohřešován, prozrazuje k příběhu Ubisoft.
Fanoušci se mohou těšit na novou oblast, hlavní úkol, kopu vedlejších i další cíle k zabití. „Budete mít možnost prozkoumat řadu zajímavých míst v této oblasti, od starého města AlUla a pevnosti Musa Ibn Musayr po Údolí kamenů a impozantní nekropoli Hegra. Při prozkoumávání těchto míst buďte opatrní, protože lupiči připravili v poušti léčky, aby chytili nevítané návštěvníky,“ předesílá Ubisoft.
DLC zároveň vylepší i původní hru. Všechny mise a výzvy bude možné po jejich prvním dokončení opakovat, podstatných vylepšení se dočká i parkur. Výsledkem by měla být o něco větší volnost pohybu. Mírně rozšířen byl strom dovedností, přidána byla také další obtížnost. Valley of Memory vychází 18. listopadu.
To vše zní jako poměrně robustní DLC, možná si tak říkáte, proč ho Ubisoft, který by si i kvůli skinu nechal koleno vrtat, rozdává zdarma. Dřívější zprávy naznačují, že DLC financoval (k nevoli některých zaměstnanců Ubisoftu) saúdskoarabský veřejný investiční fond (PIF), jenž mimo jiné patří mezi subjekty, které kupují společnost Electronic Arts.
V aktuálním streamu vystoupil mimo jiné i Dr. Abdulrahman Alsuhaibani, který je výkonným ředitelem pro archeologii, památkovou péči a správu sbírek v Královské komisi pro AlUlu. Jak připomněl PC Gamer, Alsuhaibani se nedávno zúčastnil panelové diskuze „Využití dědictví – proměna kulturních ikon v ekonomické zdroje“ na první konferenci o kulturních investicích v Saúdské Arábii, která se zaměřila především na plány země týkající se města AlUla, kde se odehrává nové DLC.
„Moje poselství bylo jasné: dědictví je živým aktivem, nejen zachovanou minulostí, ale také hnacím motorem ekonomické, sociální a kulturní hodnoty,“ napsal. Zdá se tedy, že Saúdská Arábie se chystá ještě více posilovat a prosazovat svůj vliv prostřednictvím videoher.
„Mirage na mě zapůsobilo jako vítané zvolnění tempa a opravdový návrat ke kořenům série (ne jen pár kroků tímto směrem, jako ve Valhalle), které už Assassin’s Creed opravdu potřeboval. Basim mi nepřirostl k srdci tak jako jiní hrdinové, někdy je příběh trochu víc tuctový a řešení některých herních hádanek už mě jen otravuje, ale celkově jsem se pořád bavil. Musím uznat, že se tato sázka na jistotu zkrátka Ubisoftu povedla. Rozhodně by se měl této původní myšlenky držet dál i do budoucna a neuhýbat zase k přehnaně akčním eposům s fantasy prvky. Toto je prostě lepší,“ napsali jsme v recenzi Assassin’s Creed Mirage na Bonuswebu.