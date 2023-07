Assassin’s Creed Mirage bude jednohubka, v plánu není žádné DLC. Zatím

Zatímco vikinský Assassin’s Creed Valhalla je nejvýdělečnější díl série, a to i díky několika příběhovým expanzím, připravovaný bagdádský Assassin’s Creed Mirage bude co do rozsahu menší hrou. V AMA na Redditu to prozradila kreativní ředitelka Stephane Boudonová.

Jeden z dotazů totiž směřoval na obsah po vydání, na což Boudonová reagovala následovně: „Prozatím není v plánu žádné DLC ani rozsáhlý obsah po vydání.“ Důležité je v tento okamžik slovo „prozatím“. Pokud by se Mirage totiž prodával nadmíru dobře, je možné, že by se Ubisoft obětoval a nějakým DLC hráče přece jen ještě podojil.

Hra obsahuje funkci pro rychlé uložení pozice, jeden z dalších dotazů proto zněl, zda se víc opírá o kradmý přístup a zda jsou souboje náročnější. Odpověď zní: „Hráči stealthu milují rychlé ukládání. Svůj podíl na tom má samozřejmě i obtížnost hry.“

U parkouru se podle ní vývojáři zaměřují na pocit plynulosti a co nejlepší kontrolu hlavního hrdiny.

Assassin’s Creed Mirage vyjde 12. října na PC (Epic Store, Ubisoft Store), PS5, Xbox Series X/S, PS4 a Xbox One. K dispozici bude také v předplatném Ubisoft+.