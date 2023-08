To se příliš nevidí. Nový Assassin’s Creed vyjde dřív, než bylo plánováno

Letošní říjen bude z pohledu hráčů opravdu našlapaný, dostat bychom totiž měli potenciální hity jako Detective Pikachu Returns, Forza Motorsport, Lords of the Fallen, Alan Wake II, Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder, Cities Skylines II nebo remake Alone in the Dark. A aby toho nebylo málo, tak i další díl milionové série Assassin’s Creed Mirage.

Jeho vývojáři jsou ale v klidu, vývoj totiž proběhl podle plánu a tak se mohli na svých sociálních sítích pochlubit, že nejen že mají hotovo, ale hráčům dokonce dodají vytouženou hru dříve, než dosud slibovali. Ne tedy o moc, z původně plánovaného 12. října se datum posunulo o týden dopředu na 5. října, přesto je to v herním průmyslu poměrně neobvyklý krok, většinou jsme zvyklí spíše na odklady.

Samozřejmě se nabízí otázka, proč hru Ubisoft neposunul ještě více do hluššího období, to bude ovšem nejspíše způsobeno naplánovanou marketingovou strategií.

Každopádně pro fanoušky na PC a nových i starých konzolích je to určitě dobrá zpráva, veliký předstih dává naději, že by hra mohla být v době vydání pořádně odladěná. A také kompletní, vývojáři už se totiž nechali slyšet, že neplánují žádná dodatečná DLC, jak bývá v dnešní době zvykem (viz náš článek).