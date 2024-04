V Assassin’s Creed Hexe budeme hrát za čarodějnici

O tom, že Ubisoft kutí „čarodějnický“ díl pod kódovým označením Assassin’s Creed Hexe, víme už od zářijové prezentace z roku 2022. A má být trochu jinak pojatý, než jsou hráči zvyklí.

První detaily zveřejnil na Insider Gamingu známý únikář Tom Henderson, který se dostal ke krátké ukázce ze hry. Zároveň upozorňuje, že s vydáním se počítá až v roce 2026. Projekt se tak stále nachází v relativně raném stádiu vývoje a mnohé se může ještě změnit.

Assassin’s Creed Hexe

Co tedy víme? Hexe má zprostředkovat více lineární zážitek s některými otevřenějšími oblastmi. Hlavní hrdinkou je žena, aktuálně pojmenovaná Elsa, která disponuje nadpřirozenými schopnostmi.

Henderson má k dispozici krátkou ukázku, na níž vidí, jak Elsu pronásledují němečtí vojáci. Využije tak své schopnosti a pomocí kouzla ovládne nedalekou kočku, kterou hráč přímo ovládá. Pomocí kočky pak převrhne lahev, která se roztříští o zem, a hluk odvede pozornost vojáků.

Dalším prvkem má být faktor strachu, který Ubisoft použil v DLC Jack The Ripper u Assassin’s Creed Syndicate.

Co Ubisoft kutí, se dozvíme 10. června na akci Ubisoft Forward v Los Angeles. Očekávám ovšem, že pokud jde o značku Assassin’s Creed, prostor dostane zejména díl Red zasazený do feudálního Japonska, s jehož vydáním se počítá do března 2025.