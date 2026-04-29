Utajovaný Assassin’s Creed přišel o 50 vývojářů, kočku a magické prvky

Ondřej Zach
Letos v září uběhnou čtyři roky od doby, co Ubisoft oficiálně oznámil hru Assassin’s Creed Hexe. Tento díl má být úplně jiný než všechny ostatní, nových informací je však poskrovnu. Něco se však přece jen děje.

Assassin’s Creed Hexe se má odehrávat v 16. století během čarodějnických procesů v Evropě. Půjde o sevřenější a výrazně temnější zážitek, než jsou hráči série zvyklí. Hlavní hrdinkou je žena Elsa, která disponuje nadpřirozenými schopnostmi.

V jedné z dva roky starých ukázek Elsu pronásledují němečtí vojáci. Využije tak své schopnosti a pomocí kouzla ovládne nedalekou kočku, kterou hráč přímo ovládá. Pomocí kočky pak převrhne lahev, která se roztříští o zem, a hluk odvede pozornost vojáků.

Střih. V roce 2026 je už však mnohé jinak. Po investicích čínského Tencentu, jehož peníze pomáhají udržet Ubisoft nad vodou, se celá společnost otřásla v základech. Kromě nové organizační struktury byla zrušena řada her, například remake Prince of Persia: The Sands of Time, a uzavřeno několik studií.

Na Assassin’s Creed Hexe se stále pracuje, podle spolehlivých únikářů (Tom Henderson a youtuber j0nathan) však hra prochází změnami. Šéfem značky Assassin’s Creed se totiž v únoru stal Jean Guesdon, který se sérii věnoval až po díl Origins.

Na jeho popud ze hry zmizí všechny „magické“ prvky, aby hra působila realističtěji a vrátila se víc ke kořenům. Odnesli to tak i kočičí parťáci, kteří měli sloužit například k průzkumu. Podle leaků však funkce nebyla dokončená a vyžadovala ještě hodně práce. Její odstranění má ušetřit čas.

Hexe dále přišel o zhruba padesát vývojářů, aby se projekt vešel do stanoveného budgetu a mohl být případě o pár měsíců odložen. Ačkoliv vydání má v tuto chvíli cílit na červen 2027, už se spekuluje o odkladu na konec roku 2027.

Her ze série Assassin’s Creed je však ve vývoji víc. Brzy (9. července) vychází Assassin’s Creed Black Flag Resynced, což je remake oblíbeného pirátského dílu.

Návrat ke kořenům

Nové díly série Assassin’s Creed se postupem času začaly vzdalovat své původní myšlence. Po letech však Ubisoftu došlo, že bychom rádi zase viděli hru bližší starým známým konceptům – výsledkem je díl Mirage, který se v mnohém vrátil ke kořenům.

Fanynky Falloutu dovedly své cosplaye k naprosté dokonalosti, podívejte se

Seriál Fallout

Ačkoliv od vydání první hry Fallout uběhne příští rok třicet let, postapokalyptická značka se i dnes těší mimořádně oblibě. Zájem oživil i stejnojmenný seriál od Amazonu, který táhne cynický ghúl a...

Není to jen Mafia a Kingdom Come. Toto jsou nejlépe hodnocené české hry

Mafia: The City of Lost Heaven (2002)

Pod pojmem „česká hra“ si nejspíše leckdo vybaví Mafii nebo Kingdom Come, ale žebříček nejlépe hodnocených her od českých autorů je daleko rozmanitější. Seřadili jsme deset nejlepších českých her s...

Nejnáročnější herní trofeje. Je třeba extrémní štěstí i tisíce hodin dřiny

The Binding of Isaac

Sbírání trofejí je mezi hráči oblíbenou disciplínou, které jsou ochotni obětovat spoustu času. Jsou však i takové, jejichž získání není ani tak důkazem mimořádného umu, ale spíše psychiatrické...

Nejtrapnější herní filmečky všech dob? Neherci se vrací po 30 letech

Resident Evil - intro

Oslavy třicátého výročí nejslavnější herní série vrcholí různými způsoby. Capcom nám přichystal řadový devátý díl s podtitulem Requiem. A neherci, kteří se proslavili účastí v hraných filmečcích...

KVÍZ: Poznáte ikonické hlášky z počítačových her?

Plakát k filmu Rambo: První krev

Počítačové hry jsou tu už několik desítek let a naše komunita se stále rozšiřuje. Stejně jako milovníci filmů dokážou zpaměti citovat celé repliky z oblíbených filmů, i nám se za ty roky některé...

Na Steam Decku 2 se podle Valve tvrdě pracuje, cílem je generační skok

Steam Deck OLED – limitovaná edice

Steam Deck je vynikající herní handheld, určený zejména pro hraní her, které mají uživatelé ve své knihovně na Steamu. Jak to vypadá s jeho nástupcem?

28. dubna 2026  9:48 3

KVÍZ: Poznáte ikonické hlášky z počítačových her?

Plakát k filmu Rambo: První krev

Počítačové hry jsou tu už několik desítek let a naše komunita se stále rozšiřuje. Stejně jako milovníci filmů dokážou zpaměti citovat celé repliky z oblíbených filmů, i nám se za ty roky některé...

vydáno 28. dubna 2026

RECENZE: Mouse: P.I. for Hire ukazuje, jak se dělá originální akční hra

85 %
Mouse

Hra Mouse: P.I. for Hire je zajímavé propojení žánru boomer shooter s vizuálním stylem starých animáků, podobné třeba skákačce Cuphead. Autoři si se zajímavým nápadem dali záležet a vznikla...

PC
28. dubna 2026 0

Mouse: P.I. for Hire

85 %
Mouse: P.I. for Hire

PC
vydáno 27. dubna 2026  15:33

Nejtrapnější herní filmečky všech dob? Neherci se vrací po 30 letech

Resident Evil - intro

Oslavy třicátého výročí nejslavnější herní série vrcholí různými způsoby. Capcom nám přichystal řadový devátý díl s podtitulem Requiem. A neherci, kteří se proslavili účastí v hraných filmečcích...

27. dubna 2026 4

Herní profesionál neunesl prohru, na pódiu dal soupeři pěstí

Moderátor akce CAGGTUS byl šokovaný, když streamer MAUschine napadl soupeře...

Slavnostní ceremoniál při předávání ocenění vítězů turnaje v počítačové hře Counter-strike 2 v německém Lipsku dostal neobvyklou zápletku, když jeden z hráčů poraženého týmu na pódiu fyzicky...

26. dubna 2026 47

Nejnáročnější herní trofeje. Je třeba extrémní štěstí i tisíce hodin dřiny

The Binding of Isaac

Sbírání trofejí je mezi hráči oblíbenou disciplínou, které jsou ochotni obětovat spoustu času. Jsou však i takové, jejichž získání není ani tak důkazem mimořádného umu, ale spíše psychiatrické...

25. dubna 2026 7

RECENZE: Saros je parádní a chytlavá hra, k dokonalosti jí ale něco chybí

80 %
Saros

Saros od studia Housemarque je jedním z klíčových titulů v letošní nabídce PlayStationu. Akční novinka se vesměs povedla, vypadá totiž parádně a hratelnost je oproti předchozímu Returnalu ještě...

PS5
24. dubna 2026 0

Vychází Brno Transit, horor o strojvedoucím v zácviku

Brno Transit

Zatímco první zmínky o brněnském metru sahají až do sedmdesátých let, v aktuální herní novince Brno Transit je to realita. Jen poněkud hororová.

24. dubna 2026 10

Assassin’s Creed Black Flag Resynced má ambice vrátit sérii na vrchol

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Pirátský Assassin’s Creed IV: Black Flag patří mezi nejoblíbenější díly série, Ubisoft se proto rozhodl ho oprášit. Hráči se mohou letos v červnu těšit na plnohodnotný remake, který na první dobrou...

23. dubna 2026  18:15 10

Jen ať si přijdou. Filmeček z Diablo 4: Lord of Hatred je famózní

Diablo 4: Lord of Hatred

Lord of Hatred je v pořadí již druhá expanze pro akční hru na hrdiny Diablo 4. Ještě před vydáním 28. dubna se můžete podívat na úvodní filmeček. Příznivé jsou i první recenze.

23. dubna 2026  9:42 0

