Assassin’s Creed Hexe se má odehrávat v 16. století během čarodějnických procesů v Evropě. Půjde o sevřenější a výrazně temnější zážitek, než jsou hráči série zvyklí. Hlavní hrdinkou je žena Elsa, která disponuje nadpřirozenými schopnostmi.
V jedné z dva roky starých ukázek Elsu pronásledují němečtí vojáci. Využije tak své schopnosti a pomocí kouzla ovládne nedalekou kočku, kterou hráč přímo ovládá. Pomocí kočky pak převrhne lahev, která se roztříští o zem, a hluk odvede pozornost vojáků.
Střih. V roce 2026 je už však mnohé jinak. Po investicích čínského Tencentu, jehož peníze pomáhají udržet Ubisoft nad vodou, se celá společnost otřásla v základech. Kromě nové organizační struktury byla zrušena řada her, například remake Prince of Persia: The Sands of Time, a uzavřeno několik studií.
Na Assassin’s Creed Hexe se stále pracuje, podle spolehlivých únikářů (Tom Henderson a youtuber j0nathan) však hra prochází změnami. Šéfem značky Assassin’s Creed se totiž v únoru stal Jean Guesdon, který se sérii věnoval až po díl Origins.
Na jeho popud ze hry zmizí všechny „magické“ prvky, aby hra působila realističtěji a vrátila se víc ke kořenům. Odnesli to tak i kočičí parťáci, kteří měli sloužit například k průzkumu. Podle leaků však funkce nebyla dokončená a vyžadovala ještě hodně práce. Její odstranění má ušetřit čas.
Hexe dále přišel o zhruba padesát vývojářů, aby se projekt vešel do stanoveného budgetu a mohl být případě o pár měsíců odložen. Ačkoliv vydání má v tuto chvíli cílit na červen 2027, už se spekuluje o odkladu na konec roku 2027.
Her ze série Assassin’s Creed je však ve vývoji víc. Brzy (9. července) vychází Assassin’s Creed Black Flag Resynced, což je remake oblíbeného pirátského dílu.
Nové díly série Assassin's Creed se postupem času začaly vzdalovat své původní myšlence. Po letech však Ubisoftu došlo, že bychom rádi zase viděli hru bližší starým známým konceptům – výsledkem je díl Mirage, který se v mnohém vrátil ke kořenům.