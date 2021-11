Ubisoft rozdává tři PC hry ze série Assassin's Creed Chronicles

Sága Assassin’s Creed Chronicles zahrnuje díly Assassin’s Creed Chronicles: China (2015), Assassin’s Creed Chronicles: India (2016) a Assassin’s Creed Chronicles: Russia (2016). Modří už sice vědí, nicméně pro připomenutí, díly Chronicles jsou nepovedené 2.5D spin-offy ve stylu hitu Mark of the Ninja.

Hry je možné získát pouze na PC, a to prostřednictvím platformy Ubisoft Connect (dříve Uplay). Čas na zařazení her do své knihovny máte do 12. listopadu (11:00). Můžete tak učinit i skrz webové rozhraní zde.

Pokud si teď říkáte, co je to za oslavu, rozdávat zdarma takový brak, možná by vás mohly aspoň zajímat odměny ve hrách Far Cry 6, AC Valhalla či Ghost Recon. Mohlo to dopadnout i hůř. Takový Blizzard slavil svých dvacet let prodejem bundlů s in-game předměty.

„Hlavním protivníkem nejsou templáři, nýbrž ubíjející nuda,“ napsali jsme na Bonuswebu v recenzi prvního dílu z Číny. To bohužel platí i pro následující dva díly. „Naprosto zbytečnou odbočku Chronicles od už tak dost vyždímané série Assassin‘s Creed můžete s klidným srdcem ignorovat,“ napsali jsme o dílu zasazeném do Indie.