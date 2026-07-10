Assassin’s Creed Black Flag Resynced je remake oblíbeného pirátského dílu, který klasickou hratelnost, tedy parkour a plížení v městském prostředí, rozšířil o bitvy na moři.
A ačkoliv je Ubisoft podle informací portálu Insider Gaming velmi spokojen s předobjednávkami a úvodními prodeji, v den vydání propustil 51 lidí ze studia Ubisoft Barcelona, kteří na hře pracovali. O jejich odchodu tedy bylo rozhodnuto dopředu, nezávisle na tom, jak si hra povede.
„Tato propouštění se odehrávají v širším kontextu přetrvávajících problémů na pracovišti. Není to ojedinělý případ; odráží to trend neustálého špatného zacházení, úbytku talentů, nucených odchodů v důsledku omezování práv zaměstnanců a stále více autoritářské kultury řízení, v níž mají zaměstnanci jen velmi malý vliv na rozhodnutí, která se týkají jejich práce,“ řekl Insider Gamingu jeden z propuštěných. Zrušena byla také akce oslavující vydání hry, nahradilo ji jen malé občerstvení ve studiu.
Na PC pod palbou
První recenze hry jsou pozitivní, průměr PC verze i PS5 verze je na Metacritic v tuto chvíli 84 procent. Jinak to ovšem vidí hráči na Steamu, u nějž v době psaní článku svítí hodnocení „smíšené“.
Lidem vadí dvě věci. První se týká filmových scén, které jsou zamknuté na 30 FPS. Na opravě už Ubisoft pracuje a prozatím nabízí náhradní řešení: obnovte celkové předvolby grafiky na jakékoli předem nakonfigurované nastavení a vyhněte se ručnímu nastavování parametrů Raytracing, BVH nebo Kvalita terénu na úroveň „Ultra High“.
Druhá věc jsou mikrotransakce, na které hra „láká“ i během hraní. Ubisoft nabízí celkem devět převážně kosmetických balíčků v celkové ceně 85 eur, což je zhruba 2 100 korun. Lidé naopak chválí nádherné grafické zpracování, nové mise a celkové zpracování remaku.
„Pokud jste měli rádi původní Black Flag, je pro vás Resynced v podstatě povinností. A obecně pro všechny hráče, kteří zatouží po pořádné pirátské hře, tu prakticky není lepší volba. Myslím si, že v krátkodobém horizontu je takto povedený remake asi to nejlepší rozhodnutí, které Ubisoft mohl udělat. Otázkou ale pořád zůstává, co to znamená pro budoucnost této kdysi megaúspěšné firmy,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu. Hru jsme recenzovali na PS5 Pro.