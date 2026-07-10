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Studio Ubisoft Barcelona „oslavilo“ úspěšný start Assassin’s Creed propouštěním

Ondřej Zach
  10:36

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

09.07.2026 PC, Xbox Series X/S, PS5

iDNES.cz

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Ačkoliv Ubisoft hodnotí launch pirátského dobrodružství Assassin’s Creed Black Flag Resynced jako úspěšný, v den vydání část týmu propustil. Co se hry týče, lidem vadí dvě věci.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced je remake oblíbeného pirátského dílu, který klasickou hratelnost, tedy parkour a plížení v městském prostředí, rozšířil o bitvy na moři.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
104 fotografií

A ačkoliv je Ubisoft podle informací portálu Insider Gaming velmi spokojen s předobjednávkami a úvodními prodeji, v den vydání propustil 51 lidí ze studia Ubisoft Barcelona, kteří na hře pracovali. O jejich odchodu tedy bylo rozhodnuto dopředu, nezávisle na tom, jak si hra povede.

„Tato propouštění se odehrávají v širším kontextu přetrvávajících problémů na pracovišti. Není to ojedinělý případ; odráží to trend neustálého špatného zacházení, úbytku talentů, nucených odchodů v důsledku omezování práv zaměstnanců a stále více autoritářské kultury řízení, v níž mají zaměstnanci jen velmi malý vliv na rozhodnutí, která se týkají jejich práce,“ řekl Insider Gamingu jeden z propuštěných. Zrušena byla také akce oslavující vydání hry, nahradilo ji jen malé občerstvení ve studiu.

Na PC pod palbou

První recenze hry jsou pozitivní, průměr PC verze i PS5 verze je na Metacritic v tuto chvíli 84 procent. Jinak to ovšem vidí hráči na Steamu, u nějž v době psaní článku svítí hodnocení „smíšené“.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Lidem vadí dvě věci. První se týká filmových scén, které jsou zamknuté na 30 FPS. Na opravě už Ubisoft pracuje a prozatím nabízí náhradní řešení: obnovte celkové předvolby grafiky na jakékoli předem nakonfigurované nastavení a vyhněte se ručnímu nastavování parametrů Raytracing, BVH nebo Kvalita terénu na úroveň „Ultra High“.

Druhá věc jsou mikrotransakce, na které hra „láká“ i během hraní. Ubisoft nabízí celkem devět převážně kosmetických balíčků v celkové ceně 85 eur, což je zhruba 2 100 korun. Lidé naopak chválí nádherné grafické zpracování, nové mise a celkové zpracování remaku.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

„Pokud jste měli rádi původní Black Flag, je pro vás Resynced v podstatě povinností. A obecně pro všechny hráče, kteří zatouží po pořádné pirátské hře, tu prakticky není lepší volba. Myslím si, že v krátkodobém horizontu je takto povedený remake asi to nejlepší rozhodnutí, které Ubisoft mohl udělat. Otázkou ale pořád zůstává, co to znamená pro budoucnost této kdysi megaúspěšné firmy,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu. Hru jsme recenzovali na PS5 Pro.

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