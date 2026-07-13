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Černý samuraj může závidět, z pirátského Assassin’s Creed je obrovský hit

Ondřej Zach
  11:20

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

09.07.2026 PC, Xbox Series X/S, PS5

iDNES.cz

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Herní karta
Pirátský díl Assassin’s Creed Black Flag vyměnil městské prostředí za Karibik a u hráčů slavil úspěch. A Ubisoft ho v aktuálním remaku s podtitulem Resynced zopakoval.

Zatímco u loňského dílu Assassin’s Creed Shadows, který představil kontroverzního černého samuraje Jasukeho, se Ubisoft po vydání chlubil dvěma miliony hráči, tedy nikoliv prodeji, u Black Flag Resynced je situace jiná. Hra vyšla ve čtvrtek 9. července a Ubisoft už v sobotu psal, že v den vydání se prodaly dva miliony kopií.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
104 fotografií

A zatímco Shadows nebyly vyložený prodejní neúspěch tak jako třeba Star Wars Outlaws, Resynced vrací sérii Assassin’s Creed zpět na vrchol a k prodejům, na které byl Ubisoft zvyklý.

Black Flag Resynced je zároveň nejúspěšnější díl série na Steamu. Po vydání ho hrálo 99 451 hráčů souběžně, neděle toto číslo navýšila na 104 756. To je slušný úspěch, v kontextu dalších her je však patrné, že většina prodaných kopií pochází z konzolí, předpokládaně PlayStationu 5.

I tak byla část studia, která na hře pracovala, propuštěna. Hráčům Ubisoft poděkoval kódem ACBF-PHGN-SYBJ-RTRF, který vlastníkům hry přidá kosmetickou odměnu a 1 500 klíčů Animus.

Lidem se líbí, ale kritizují selektivní cenzuru

Assassin’s Creed Black Flag Resynced odstartoval na Steamu s hráčským hodnocením „smíšené“, přes víkend se ovšem přehouplo na „spíš kladné“. Pod palbou se ocitly mikrotransakce a bug, kdy na některých sestavách neběží filmové scény v 60 FPS (jak vyřešit jsme psali zde).

Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Kritiky na sociálních sítích se ovšem dočkal i fakt, že v remaku jsou ženské postavy víc zahalené a některé očividně ošklivé. Zakryta dokonce byla i galionová figura na přídi v podobě ženské postavy s odhaleným poprsím. Mužské sochy přitom zůstaly nedotčené a zůstává u nich přirození viditelné.

Chvály se naopak dočkalo zpracování herního světa a povedená grafika. Lidem se líbí vylepšené bitvy na moři, stále chytlavý příběh a celkový dojem z remaku.

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„Pokud jste měli rádi původní Black Flag, je pro vás Resynced v podstatě povinností. A obecně pro všechny hráče, kteří zatouží po pořádné pirátské hře, tu prakticky není lepší volba. Myslím si, že v krátkodobém horizontu je takto povedený remake asi to nejlepší rozhodnutí, které Ubisoft mohl udělat. Otázkou ale pořád zůstává, co to znamená pro budoucnost této kdysi megaúspěšné firmy. Na několik zajímavých remaků tu ještě prostor jistě je, ale nelze se na ně výlučně spoléhat,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.

Deset minut hraní Assassin’s Creed Black Flag Resynced na PS5 Pro:

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