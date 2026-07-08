Black Flag byl první trochu jiný Assassin’s Creed, který namísto stealthu a parkouru ve městském prostředí přidal námořní bitvy a větší svobodu. Ne každému se tento směr líbil, ale většina ho přijala kladně, a tak se Black Flag nakonec zařadil mezi nejoblíbenější díly.
Resynced je nejenom poctivý remake, ale hlavně výborná hra s pirátskou tematikou. Podrobnou recenzi na Assassin’s Creed Black Flag Resynced si přečtěte na Bonuswebu zde, připravili jsme také obrazového průvodce, který vypichuje to nejzajímavější.
Black Flag pokrývá zlatou éru pirátství. Hráči se chopí piráta Edwarda Kenwaye, který se v 18. století zaplete do prastarého konfliktu mezi asasíny a templáři. Resynced vychází 9. července na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.