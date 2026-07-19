Ubisoft se krátce po vydání pochlubil, že prodal dva miliony kopií Resynced. Další vhled přináší Alinea Analytics, podle nichž 701 tisíc kopií z dvou milionů připadá na Steam. Resynced je také výrazně úspěšnější než minulý díl Shadows, což byl po letech první Assassin’s Creed, který vyšel hned v den vydání i na Steamu.
Ačkoliv je Resynced při vydání levnější než Shadows, vydělal na Steamu 35,1 milionu dolarů, zatímco u Shadows to bylo ve stejném období 22,2 milionu dolarů. Z tohoto pohledu je zřejmé, že se návrat na Steam vyplatil.
Pod palbou kritiky se ocitla přítomnost placených DLC, z nichž osm jsou kosmetické balíčky (zhruba 240 korun za DLC) a poslední map pack, který okamžitě odhalí polohu všech vzácných collectibles (stojí zhruba 120 korun).
Jak ovšem ukazují data Alinea Analytics, hráči se do nákupu DLC moc nehrnuli. Ačkoliv DLC vydělala hned první den téměř milion dolarů, většinu těch kosmetických si koupilo méně než dvě procenta hráčů. Jedinou výjimkou je map pack, který si pořídilo více než šest procent hráčů.
Co se dalších novinek týče, Ubisoft už stihl opravit bug, kdy se na některých PC sestavách přehrávaly herní filmečky pouze v 30 FPS. Potvrdil také, že pracuje na režimu New Game Plus.
„Pokud jste měli rádi původní Black Flag, je pro vás Resynced v podstatě povinností. A obecně pro všechny hráče, kteří zatouží po pořádné pirátské hře, tu prakticky není lepší volba. Myslím si, že v krátkodobém horizontu je takto povedený remake asi to nejlepší rozhodnutí, které Ubisoft mohl udělat,“ napsali jsme v recenzi Assassin’s Creed Black Flag Resynced na Bonuswebu.
|
Už jsou k mání první češtiny pro Assassin’s Creed Black Flag Resynced