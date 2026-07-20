Hráči aktuálního hitu si ve velkém ujíždějí na detailních záběrech chodidel

Vydavatelství Ubisoft prochází těžkým obdobím a po nepříliš dobrých prodejcích svých Star Wars: Outlaws nutně potřebovalo nějaký komerční hit. Vsadilo tak na jistotu a remasterovalo jeden z nejlepších dílů série Assassin’s Creed, pirátský Black Flag. Z kreativního hlediska je to sice jen volání o pomoc, ale vypadá, že lidé vlastně ani po žádných novinkách netouží a chtějí se pořád krmit tím samým. Black Flag Resynced se prodává jak teplé housky na krámě. V Ubisoftu musí mít radost, tedy až na těch pár desítek zaměstnanců, kteří byli po úspěšném launchi „odměněni“ výpověďmi (psali jsme tady).
Hra samotná je velmi věrná originálu, jen je doplněna o mnoho vylepšení, jež se za těch 13 let od vydání originálu staly v žánru normou. Jednou z těch nových „fíčur“ je i sdílení obrázků z hraní, které se odesílají přímo na oficiální servery a při prohlížení mapy se nahodile ukazují ostatním hráčům. Díky fotomódu s mnoha možnostmi nastavená celkové expozice jsou mnohé obrázky velmi hezké na pohled a nenásilně tak obohacují jinak ryze singleplayerový zážitek. Hráči si je navíc mohou navzájem hodnotit, což je pro digitální fotografy další motivace navíc.
Jak už to na internetu bývá, dobrá myšlenka se při střetu s realitou poněkud zvrhla a tu vůbec nejlajkovanější fotku si určitě nikdo na pozadí pracovní plochy nedá. Nenajdete na ní totiž působivé výhledy do krajiny, západ slunce nad mořskou hladinou ani načančané pirátské lodi, ale… ženská chodidla.
Tato fotka se stala virální a rychle se mezi hráči rozšířila i na jiných sociálních sítích. Nečekaná popularita snímku neunikla samozřejmě ani vývojářům, kteří na ni reagovali pomocí obrázku podezíravého jezevčíka. Co také více k tomu napsat, že? Ano, jsou to hezky vymodelovaná chodidla o tom žádná, ale pokud si zrovna neulítáváte na zobrazení ženských nohou, je těžké si domyslet, proč se zrovna z této fotky stal takový hit. Lidé nyní sdílejí podobné úlovky ve velkém, žádný jiný se ale nestal takovým hitem.
Na druhou stranu je možné, že tzv. foot fetišistů je mezi hráči daleko více, než v běžné populaci. Už v minulosti jsme například psali o takových, co neváhají platit horentní sumy za to, aby mohly slavným streamerkám olizovat nohy (psali jsme tady), mají dokonce i vlastní hru (psali jsme tady). Tak uvidíme, jak si u vás povede tento článek, třeba jsem objevil skulinu na trhu.