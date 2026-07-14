Už jsou k mání první češtiny pro Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Prozatím jsou k mání tři překlady. Na stránkách Komunitní překlady a Jsem Gamer si můžete stáhnout AI češtiny. Tvůrci se nijak netají tím, že jsou to hrubé překlady pomocí umělé inteligence s minimálními nebo žádnými ručními zásahy, ne profesionální práce.
Třetí překlad nabízí Squiee. Ten by měl být nejkvalitnější, protože ho autorka ručně upravovala, zároveň však není zdarma. Jeho zisk je podmíněn pozváním na virtuální kávu skrz službu Ko-fi, které vyjde minimálně na pět eur, tedy zhruba 122 korun.
Návrat Assassin’s Creed
Assassin’s Creed Black Flag Resynced posbíral vysoké známky v recenzích a také se skvěle prodává. Ubisoft hlásil, že během startovního dne prodal dva miliony kopií. Kritiky se dočkaly mikrotransakce či selektivní cenzura ženských postav. Víc jsme psali na Bonuswebu zde.
„Zcela upřímně musím konstatovat, že na Assassin’s Creed Black Flag Resynced není moc co kritizovat. Ubisoft vzal vysoce oblíbený díl, jádro hratelnosti nechal přesně takové, jaké fungovalo už kdysi a přidal moderní grafiku a dostatek nového obsahu, aby hra místy působila jako nová,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.