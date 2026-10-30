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Budoucnost Assassin’s Creed: Co Ubisoft chystá a kam série míří?

Ondřej Zach
  11:15
Restrukturalizace francouzského vydavatelství Ubisoft se přímo dotýká i klíčových značek, mezi něž patří i série Assassin’s Creed. Co se chystá?

Ubisoft se poslední měsíce snažil definovat dlouhodobou vizi a klíčové priority týkající se série Assassin’s Creed. Ačkoliv prozatím není připraven říci více, z průzkumu vyplynulo, že hráči chtějí, aby tvůrci více naslouchali komunitě, respektovali zavedené lore a zůstaly zachovány stěžejní prvky Assassin’s Creed.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Co se chystá? Do letos vydaného Assassin’s Creed Black Flag Resynced vyšel finální update, který mimo jiné přidal režimy New Game+ a Nightmare. Režim New Game+ zamíří 5. listopadu také do komerčně mimořádně úspěšného dílu Assassin’s Creed Valhalla.

Nové hry vznikají dvě. Za kódovým označením Invictus se skrývá multiplayerová hra, jejíž prototyp už před pár měsíci vyzkoušely stovky hráčů. „Reakce na návrat multiplayerového PvP byla velmi pozitivní. Účastníkům programu Insider se obzvláště líbil parkour a vertikální rozměr našich map, dynamická týmová hra a možnost hrát za různé postavy ze série Assassin’s Creed, z nichž každá má své vlastní schopnosti a herní styl,“ tvrdí Ubisoft.

Assassin’s Creed Shadows

Assassin’s Creed Shadows

„Jeden názor však zazněl zcela jasně: hráči viděli v základech velký potenciál, ale chtěli více prvků, které definují sérii Assassin’s Creed. Tým se tím v uplynulých měsících zabýval a Invictus se nyní vyvíjí takovým směrem, který lépe odráží tyto pilíře a zároveň zůstává věrný svým ambicím v oblasti multiplayeru.“

Druhým projektem je temnější Assassin’s Creed vznikající pod kódovým jménem Hexe. V tomto případě jsme se nic nového nedozvěděli, kromě toho, že tvůrce čeká ještě hodně práce. Ubisoft každopádně přislíbil, že hru plně odhalí během roku 2027.

Assassin’s Creed Mirage

Assassin’s Creed Mirage

Co se remaků týče, Ubisoft je velmi spokojený s Assassin’s Creed Black Flag Resynced, zároveň však tvrdí, že žádný další není v aktivním vývoji. Ubisoft také připomněl, že na Netflix míří hraný seriál Assassin’s Creed, práce jsou prý téměř u konce.

Příští rok je pro značku významný. Oslaví totiž 20 let od vydání prvního dílu. Tak uvidíme, co Ubisoft nakonec vysype z rukávu.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
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