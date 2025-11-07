Asmongold patří mezi prominentní streamery, napříč různými platformami má miliony sledujících. Proslavil se natáčením videí o World of Warcraftu, postupně se začal věnovat kulturním a politickým tématům. Fanoušci mají rádi jeho přímočarost a trefné glosy.
V jednom ze svých posledních videí prozradil, že byl na streamovací platformě Twitch „nerfnut“, což je v herním slangu nějaké oslabení či snížení síly. Dlužno poznamenat, že není jediný, kdo poukazuje na výrazný propad příjmů z Twitche. Důvodem je zřejmě úbytek inzerentů a postupná ztráta důvěryhodnosti platformy.
Asmongold posléze na obrazovce ukázal, že zatímco na Twitchi si v říjnu vydělal 19 763 dolarů (zhruba 420 tisíc korun), na platformě Kick to bylo 165 178 dolarů (zhruba 3,5 milionu korun).
„Kick má partnerský motivační program. Kdybych streamoval pouze na Kicku, vydělal bych pravděpodobně téměř milion dolarů měsíčně, protože pokud streamujete výhradně na Kicku, zdvojnásobí vám hodinovou sazbu,“ vysvětlil a zároveň dodal, že ani tak nemá v plánu Twitch opustit, protože někteří diváci ho sledují raději.
„Cože, nevydělávám dost peněz? Koho to zajímá. Kdybych chtěl dělat něco, co by mi vydělalo spoustu peněz, je to divné téma k diskusi, ale mám teď tolik peněz, že bych mohl dělat něco, co by mi vydělalo mnohem víc peněz než streamování,“ dodal.