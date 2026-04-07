Oblíbený streamer Asmongold dostal na Twitchi ban. Dvojí metr, zlobí se

Ondřej Zach
  11:59
Oblíbený streamer Asmongold byl na streamovací platformě Twitch na týden zablokován. Důvodem má být podle jeho slov kritika lidí z třetího světa.
Streamer Asmongold | foto: Asmongold

Americký streamer Zack Hoyt, který vystupuje pod přezdívkou Asmongold, se proslavil komentováním hry World of Warcraft. Jeho kritika bývala poměrně ostrá, často však uměl udeřit hřebíček na hlavičku. Jeho záběr se postupně rozšířil i na politická témata, co však zůstalo, je jeho ostrý jazyk.

Aktuálně byl Asmongold na týden zabanován na Twitchi (záznam je dostupný, nemůže ovšem vysílat), k čemuž vydal následující stanovisko: „Zablokovali mě na celý týden, protože jsem řekl, že mi jsou názory negramotných lidí z třetího světa úplně ukradené,“ napsal Hoyt na X.

„Zablokovali by někoho za to, že řekne, že ho nezajímá, jaký názor má Američan na Blízký východ? Samozřejmě že ne. Je to do očí bijící dvojí metr, podmínky služby jsem neporušil.“

Není to ovšem poprvé, co byl Hoyt na Twichi zablokován. Když v roce 2024 prohlásil, že mu není líto lidí v Gaze, protože jsou to hrozní lidé, kteří mají genocidu zakotvenou skrz právo Šaría ve svých zákonech, vysloužil si ban na 14 dní.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

7. dubna 2026  12:21 1

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.