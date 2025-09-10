„Jak mnozí z vás vědí, můj otec prošel v posledních měsících mnoha zdravotními problémy. Původně šel do nemocnice s pneumonií, ale po propuštění mu byly provedeny testy, které odhalily akutní selhání jater, z něhož se nakonec vyklubala rakovina slinivky břišní,“ zahájil Asmongold svůj příspěvek na X.
„Po diagnóze jsme ho vzali k onkologovi, který doporučil chemoterapii, kterou jsme podstoupili. První týden byl v pořádku, ale v den druhé léčby byl na konci tak vyčerpaný a měl takové potíže s dýcháním, že nespal déle než hodinu v kuse. Bylo to tak vážné, že jsem tu noc nakonec spal na podlaze vedle jeho postele, pro případ, že by se něco ještě zhoršilo,“ pokračoval.
Ačkoliv následně došlo k mírnému zlepšení, prognóza není dobrá. Asmongold proto přerušuje veškeré streamy, protože péče o otce vyžaduje jeho plnou pozornost.
„Věřte mi, že bych nejraději pokračoval v živých přenosech jako obvykle, ale moje povinnosti vůči otci mají přednost. Vzhledem k nejisté situaci nemám žádný časový rámec ani očekávání, ale jakmile budu vědět víc, dám vám všem vědět,“ uzavřel a poděkoval za vyjádřenou podporu.
Asmongold vešel ve známost natáčením videí, které se týkaly hry World of Warcraft. Časem se jeho záběr rozšířil a nyní kromě her řeší například i politická témata. Ačkoliv nejde pro ostré slovo daleko, a někdy to i lidově řečeno přepískne, jeho fanoušci si cení schopnosti poukázat na jádro problému.