Otec má rakovinu. Asmongold přerušuje streamování na neurčito

Ondřej Zach
Oblíbený americký streamer Zack Hoyt, kterého diváci znají spíše pod přezdívkou Asmongold, přerušuje své streamy. Důvodem je vážný zdravotní stav jeho otce.
Streamer Asmongold

Streamer Asmongold | foto: Asmongold

Streamer Asmongold
Streamer Asmongold
Streamer Asmongold
Streamer Asmongold
15 fotografií

„Jak mnozí z vás vědí, můj otec prošel v posledních měsících mnoha zdravotními problémy. Původně šel do nemocnice s pneumonií, ale po propuštění mu byly provedeny testy, které odhalily akutní selhání jater, z něhož se nakonec vyklubala rakovina slinivky břišní,“ zahájil Asmongold svůj příspěvek na X.

„Po diagnóze jsme ho vzali k onkologovi, který doporučil chemoterapii, kterou jsme podstoupili. První týden byl v pořádku, ale v den druhé léčby byl na konci tak vyčerpaný a měl takové potíže s dýcháním, že nespal déle než hodinu v kuse. Bylo to tak vážné, že jsem tu noc nakonec spal na podlaze vedle jeho postele, pro případ, že by se něco ještě zhoršilo,“ pokračoval.

Ačkoliv následně došlo k mírnému zlepšení, prognóza není dobrá. Asmongold proto přerušuje veškeré streamy, protože péče o otce vyžaduje jeho plnou pozornost.

World of Warcraft se za víc než 20 let změnil k nepoznání, podívejte se sami

„Věřte mi, že bych nejraději pokračoval v živých přenosech jako obvykle, ale moje povinnosti vůči otci mají přednost. Vzhledem k nejisté situaci nemám žádný časový rámec ani očekávání, ale jakmile budu vědět víc, dám vám všem vědět,“ uzavřel a poděkoval za vyjádřenou podporu.

Asmongold vešel ve známost natáčením videí, které se týkaly hry World of Warcraft. Časem se jeho záběr rozšířil a nyní kromě her řeší například i politická témata. Ačkoliv nejde pro ostré slovo daleko, a někdy to i lidově řečeno přepískne, jeho fanoušci si cení schopnosti poukázat na jádro problému.

Vstoupit do diskuse
Témata: Rakovina, Asmongold

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte slavné herní krásky?

Jsou krásné, chytré a většinou i docela nebezpečné. Řeč je o ženách a dívkách, které známe prostřednictvím videoher. Poznáte je všechny?

Tyto hry byly tak žhavé, až se od nich ostatní radši klidily stranou

Jakožto vývojáři her nechcete, aby vydání vaší hry zastínila nějaká jiná, větší a populárnější. Jenže takové situace občas nastávají a v minulosti se už několikrát stalo, že se s vydáním nějakého...

Až se tomu nechce věřit. Rozmáchlou středověkou hru kutí sólo Čech

Připravovanou středověkou hru na hrdiny Legacy of Valor kutí sólo vývojář Filip Husák. „Momentálně nemám čas na nic jiného než na vývoj, rodinu a práci, ale to nevadí. Tento projekt je mým snem,“...

KVÍZ: Poznáte největší herní klasiky podle obrázku z krabice?

Tentokrát to bude opravdu těžké. V následujícím kvízu naleznete výřezy z originálních krabic těch největších herních klasik 90. let pro MS-DOS. Jenže většina z nás tehdy přišla do styku pouze s...

Také milujete vlaky? Těchto deset her nesmíte minout

Koncem září se pořádá Den železnice a my jsme se tento krásný svátek rozhodli oslavit tematickým článkem. Samotné nás překvapilo, kolik videoher je v nabídce pro milovníky vlaků. Vybrali jsme desítku...

Otec má rakovinu. Asmongold přerušuje streamování na neurčito

Oblíbený americký streamer Zack Hoyt, kterého diváci znají spíše pod přezdívkou Asmongold, přerušuje své streamy. Důvodem je vážný zdravotní stav jeho otce.

10. září 2025 0

Největší propadák roku prý opraví a vylepší. Hru ale už skoro nikdo nehraje

Hra MindsEye zcela pohořela u hráčů a kritiků a míří na pozici největšího propadáku roku. Z nějakého důvodu se však autoři snaží o nápravu, vydávají aktualizace hr a slibují další, ještě větší...

10. září 2025 0

Deset minut terapie zdarma. Vychutnejte si krásy Hokkaidó s nádhernou hudbou

Nejnovější video z připravované samurajské akce Ghost of Yotei je úplně jiné než obvykle. Tentokrát můžeme v desetiminutovém videu obdivovat různá zákoutí Ezo, což je dnešní Hokkaidó.

9. září 2025  10:57 1

Až se tomu nechce věřit. Rozmáchlou středověkou hru kutí sólo Čech

Připravovanou středověkou hru na hrdiny Legacy of Valor kutí sólo vývojář Filip Husák. „Momentálně nemám čas na nic jiného než na vývoj, rodinu a práci, ale to nevadí. Tento projekt je mým snem,“...

9. září 2025 21

Nový hit ještě povyrostl. Bude to jedna z nejprodávanějších letošních her

Nezávislá hra Hollow Knight: Silksong při svém vydání potrápila infrastrukturu hned několika digitálních obchodů, víkend jí pak dopřál další hráče.

8. září 2025  10:05 3

Nová generace herního lenova je výrazně lepší, do kapsy se však nevejde

Berlín (od zpravodaje Bonusweb.cz) Nový handheld od společnosti Lenovo je opět pořádně výkonná herní mašina. Legion Go 2 navazuje na předchůdce po stránce designu a funkcionality, zároveň však má modernější hardware a bohužel i vyšší...

8. září 2025 4

KVÍZ: Poznáte největší herní klasiky podle obrázku z krabice?

Tentokrát to bude opravdu těžké. V následujícím kvízu naleznete výřezy z originálních krabic těch největších herních klasik 90. let pro MS-DOS. Jenže většina z nás tehdy přišla do styku pouze s...

vydáno 7. září 2025

Zahráli jsme si Heat, World of Tanks na speedu pro Generaci Z

Provozovatelé úspěšné onlinovky World of Tanks chtějí oslovit i mladší demografické skupiny, na které je původní hra až příliš rozvážná a taktická. Chystaná odbočka Heat si bere inspiraci u moderních...

7. září 2025 3

Také milujete vlaky? Těchto deset her nesmíte minout

Koncem září se pořádá Den železnice a my jsme se tento krásný svátek rozhodli oslavit tematickým článkem. Samotné nás překvapilo, kolik videoher je v nabídce pro milovníky vlaků. Vybrali jsme desítku...

6. září 2025 12

Nintendo mohlo vydat Switch 2 dřív, ale chtělo vyladit hry k dokonalosti

Konzole Switch 2 od Nintenda vyšla více než osm let od zahájení prodejů původního modelu. Podle posledních informací byl několikrát interně odložen, a to na žádost vývojářů.

5. září 2025  11:27 2

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Nezávislá hra zbořila internet. Velká vydavatelství mohou jen tiše závidět

Vydání očekávané nezávislé hry Hollow Knight: Silksong potrápilo infrastrukturu digitálních obchodů. Zájem je obrovský a podle prvních odhadů bude patřit mezi nejprodávanější hry letošního roku.

5. září 2025  9:28 6

Stahujte zdarma špičkovou logickou hru Monument Valley

Epic Store tento týden rozdává oceňovanou logickou hru Monument Valley, v níž se řeší hádanky založené na optických iluzích.

5. září 2025 7

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.