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Víc než sex mě zajímají videohry, přiznává známý streamer a vysvětluje proč

Ondřej Zach
  10:50
Celu škálu často protichůdných reakcí vzbudil jeden z nejpopulárnějších zahraničních streamerů současnosti Asmongold. Ve svém posledním vystoupení se přiznal, že má raději videohry než sex.
World of Warcraft - The Burning Crusade
World of Warcraft Classic
World of Warcraft Classic
World of Warcraft Classic
32 fotografií

Asmongold patří mezi nejproslulejší tvůrce na Twitchi, počet sledujících napříč platformami dosahuje milionů. Virální se stal například nepořádek v jeho bytě, ale i klip, v něž se svěřil se svými stravovacími návyky. Nit suchou na něm někteří nenechají ani po posledním vyjádření.

Asmongold reagoval na dotaz v chatu, proč netěží ze své slávy a nesnaží se využívat příležitostí ohledně žen. „Rozhodně nejsem ten typ… I kdybych mohl, nesnažil bych se každý týden balit jiné holky,“ začal s vysvětlováním.

Streamer Asmongold

World of Warcraft (2005)

„Upřímně řečeno, víc mě baví videohry než sex. Prostě to tak je. Mám opravdu rád videohry, a holky jsou sice fajn, ale tohle je moje nejoblíbenější činnost. Sex mi zkrátka ubírá čas na hraní.“ A toho má, jako každý fanoušek žánru MMORPG, zkrátka málo.

Americký streamer Zack Hoyt, který vystupuje pod přezdívkou Asmongold, se proslavil komentováním hry World of Warcraft. Jeho kritika bývala poměrně ostrá, často však uměl udeřit hřebíček na hlavičku.

Záběr se postupně rozšířil i na politická témata, co však zůstalo, je jeho ostrý jazyk. V pátek 19. června například v téměř sedm hodin dlouhém streamu předčítal zprávu týkající se muslimských znásilňovacích gangů v Británii. Záznam na Youtube má nyní přes milion zhlédnutí.

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