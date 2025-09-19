Otec slavného streamera Asmongolda zemřel, podlehl rakovině slinivky

Americký streamer Zack Hoyt, který vystupuje pod přezdívkou Asmongold oznámil, že jeho otec zemřel. Právě kvůli péči o něj utlumil začátkem září své streamy.
Asmongold se svým otcem na archivním snímku

Asmongold se svým otcem na archivním snímku | foto: Asmongold

„Před několika dny zemřel můj otec. Je pro mě těžké najít slova, která by vystihla prázdnotu, která ve mně zůstala. Byl to můj poslední příbuzný v tomto státě a já u něj byl až do konce. Vydržím to, ale myslím, že už nikdy nebudu stejný. Miluju tě, tati,“ napsal Asmongold na X a připojil starší fotku, na níž je se svým otcem.

Asmongold začátkem září přerušil své streamy, aby se mohl starat o svého otce. Ten byl nejprve hospitalizován s podezřením na zápal plic, posléze se ovšem ukázalo, že má rakovinu slinivky břišní.

„Věřte mi, že bych nejraději pokračoval v živých přenosech jako obvykle, ale moje povinnosti vůči otci mají přednost. Vzhledem k nejisté situaci nemám žádný časový rámec ani očekávání, ale jakmile budu vědět víc, dám vám všem vědět,“ napsal tehdy.

Rakovina slinivky patří mezi nejnebezpečnější typy nádorů. Kvůli svému anatomickému uložení totiž bývá diagnostikována až ve značně pokročilém stadiu, navíc jde o velmi agresivní typ nádoru. Rakovině slinivky podlehli například Steve Jobs, Patrick Swayze či Alan Rickman.

Asmongold se proslavil natáčením videí, které se týkaly hry World of Warcraft. Časem se jeho záběr rozšířil a nyní kromě her řeší například i politická témata.

World of Warcraft se za víc než 20 let změnil k nepoznání, podívejte se sami
