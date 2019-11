Stylová česká plošinovka ArtFormer vstupuje do režimu předběžného přístupu

Kromě grafiky se v každém z celkem čtyř historických období bude vyvíjet i hratelnost. Zatímco zpočátku budete převážně lovit či se plížit před zvířecími nepřáteli, v pozdějších epochách dojde i na dialogy a RPG prvky.



Autoři přiznávají inspiraci klasikami, jako jsou Prince of Persia nebo Another World, tím nejzajímavějším je ale na jejich díle unikátní vizuální zpracování. Kromě dvou výše zmíněných časových rovin se ve hře objeví i světy inspirované egyptskými hieroglyfy a klasickou řeckou keramikou.

To je ovšem až věc budoucnosti, v současné době je totiž zpřístupněná pouze první „pravěká“ část.

V režimu předběžného přístupu by měla hra vydržet zhruba rok, a to i přesto, že všechny klíčové mechaniky už jsou prý hotové. Jediné, co nás tak trochu trápí, je nešťastné načasování vydání do probíhajícího steamového výprodeje, ve kterém může tato originální hříčka trochu zapadnout.