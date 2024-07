Deset let staré Army 3 se během výprodeje prodalo půl milionu kopií

Česká taktická střílečka ArmA 3 vyšla už v roce 2013 a to ve značně nedodělaném stavu (viz naše recenze), svůj okruh věrných fanoušků si ale udržuje dodnes. A co víc, stále ho rozšiřuje. Během uplynulého letního výprodeje na Steamu (Steam Summer Sale 2024) si ji totiž pořídilo více než půl milionů nových hráčů, z toho skoro sto tisíc hned první den.

Ano, samozřejmě převážně díky tomu, že vývojáři nabídli devadesáti procentní slevu, a hra tak byla k dostání za cenu točené plzně (70 Kč), to však vývojáře určitě netrápí. Naopak, jde o ideální způsob propagace chystaného pokračování ArmA 4 (datum vydání stále nebylo oficiálně oznámeno), případně posledního vydaného dílu ArmA Reforger.

Otázkou je, kolik lidí si Armu alespoň jednou zahraje a kolik si ji jen přidalo do knihovny „na později.“ Nedávná analýza ukázala, že takto zanedbávaných her se prodává za miliardy (viz náš článek).