„Hra Arc Raiders dosáhla nejúspěšnějšího globálního uvedení na trh v historii společnosti Nexon – což je mimořádný úspěch pro zcela novou značku. Díky zásobě nového obsahu, která sahá až do roku 2026, věříme, že se Arc Raiders můžou stát trvalým přínosem portfolia největších franšíz společnosti Nexon,“ píše se v aktuální finanční zprávě vydavatele.
Dozvěděli jsme se také z oficiálních míst, jak si hra vede po prodejní stránce. Titul vyšel 30. října a od té doby se prodalo přes čtyři miliony kopií, má tak nakročeno k tomu zařadit se mezi nejprodávanější hry letošního roku.
Zpráva si dále pochvaluje vysokou retenci, tedy schopnost udržet si hráče. Ostatně v druhém týdnu po vydání ji v jeden moment mělo spuštěnou přes 700 tisíc lidí současně, a to napříč všemi platformami. Nejvíc lidí hraje na Steamu.
„Udržení zájmu a přilákání nových hráčů v následujících měsících je naší nejvyšší prioritou. Koncem tohoto měsíce představíme další obsah, včetně nové mapy, nových strojů Arc, nových úkolů a nových herních předmětů. Harmonogram Embarku pro obsah a propagační akce, jejichž cílem je zaujmout stávající hráče a přilákat nové, sahá až do roku 2026,“ píše se v separátní zprávě.
Arc Raiders se odehrávají ve vzdálené budoucnosti, v níž se lidstvo uchýlilo do podzemí, zatímco povrch ovládají AI stroje. Takzvaní raideři ovšem podnikají výpravy na povrch a snaží se v ruinách starého světa ukořistit vše, co má nějakou cenu. Hrát lze sólo nebo až ve třech lidech, na jedné mapě se sejde až 21 hráčů.
