Postapokalyptický survival táhne, Arc Raiders přepisují vlastní rekord

Ondřej Zach
  11:24
Když koncem října vyšla postapokalyptická extrakční střílečka Arc Raiders, nečekalo se, že naláká tolik hráčů. A jak ukázala neděle, zájem zatím nejenom že neklesá, ale dokonce ještě roste.

Arc Raiders hrálo na Steamu podle databáze SteamDB první víkend po vydání 354 836 hráčů, což je v kontextu ostatních her velmi slušný start. Není to přitom free 2 play záležitost, pořízení základní edice vyjde na necelých tisíc korun.

Arc Raiders jsou herní fenomén posledních dní (ostatně hru jsme si podrobněji představili o víkendu zde), jen za první týden se prodalo přes 2,5 milionu kopií, z nichž většina připadá na Steam.

A v neděli 9. listopadu padl další rekord. Hru totiž v jeden moment hrálo 462 488 hráčů souběžně, čímž se zařazuje mezi nejúspěšnější herní tituly letošního roku. V historickém žebříčku Steamu jí tak podle této metriky náleží 29. místo, Arc Raiders si vedou například ještě o fous lépe než loňský kooperativní hit Helldivers 2.

Arc Raiders se odehrávají ve vzdálené budoucnosti, v níž se lidstvo uchýlilo do podzemí, zatímco povrch ovládají AI stroje. Takzvaní raideři ovšem podnikají výpravy na povrch a snaží se v ruinách starého světa ukořistit vše, co má nějakou cenu. Hrát lze sólo nebo až ve třech lidech, na jedné mapě se sejde až 21 hráčů.

Arc Raiders
Arc Raiders

Hráči si zpočátku pochvalovali, že se k sobě chovají hezky. Má to svůj důvod – když zemřete a nikdo vás neoživí, přijdete o vše, včetně například své drahé výbavy. Jenže takový stav nemohl vydržet pořád, část komunity už tak volá po možnosti hrát čistě PvE (hráč proti prostředí) bez PvP (hráč proti hráči).

Uvidíme, jak se k tomu postaví tvůrci, kteří už dali vědět, že mají robustní roadmapu nového obsahu. Ostatně během listopadu hru rozšíří nová mapa.

Nebude to ovšem jen další obsah, ale i designová rozhodnutí, která nakonec rozhodnou o tom, zda zde máme další hit, který tu bude ještě za pár let, nebo jen podzimní poblouznění, po kterém už za rok ani pes neštěkne. Ať už to bude jakkoli, tvůrci mohou být spokojení, protože vyděláno mají tak jako tak.

