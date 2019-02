Apex Legends jsou hitem současnosti. Proč je hra tak úspěšná?

Již dva roky vládne herním průmyslu multiplayerový mód battle royale. Jeho základní principy jsou přitom velice jednoduché: desítky hráčů se bez vybavení ocitnou na neobydleném ostrově a vítězem je ten, který vydrží jako poslední. Neustále se zmenšující mapa žene hráče stále blíže k sobě, přičemž k úspěchu nestačí jen rychlé reflexy a přesná muška, ale spíše opatrnost a promyšlená taktika.

Výsadek v Apex Legends probíhá po trojicích.

Za prudkým nárůstem popularity battle royale stojí fenomenální PlayerUnknown’s Battlegrounds (naše recenze), který však loni v popularitě přeskočil přístupnější Fortnite. Tomu se za pouhý rok existence podařilo oslovit neuvěřitelných 200 milionů hráčů .

Aby toho nebylo málo, vstoupila loni do battle royale i série Call of Duty a tomuto režimu dokonce poprvé ve své patnáctileté historii obětovala příběhovou kampaň. Rozjetý vlak se již brzy pokusí dostihnout i konkurenční série Battlefield.

Člověk by řekl, že už je trh dostatečně saturovaný a mezi takovým těžkými vahami už nebude místo pro nikoho dalšího. Jenže Apex Legends vtrhli do online vod ve velkém stylu, za pouhý týden nasbírali 25 milionů hráčů a dál rostou. Jak je možné, že se tato hra od nenáviděných Electronic Arts stala takovým hitem, a to i bez nákladné reklamní kampaně? Faktorů je několik.

Geniální marketing

Předchozí tvrzení, že hra neměla žádnou reklamní kampaň, není tak úplně pravdivé, autoři jen nevyužili žádné z běžných metod používaných v herním průmyslu.

Streamer Ninja si vybudoval pozici, kdy mu společnosti platí za to, aby si zahrál jejich hru.

Místo aby dlouho dopředu masírovali veřejnost naleštěnými obrázky, videi či rozhovory, tak jeden pátek oznámili, že se po víkendu něco velkého chystá a v pondělí hru rovnou předhodili světu. S tím, že je hotová a všichni si ji okamžitě mohou rovnou zahrát. A to navíc zcela zdarma. Tím se elegantně vyhnuli vlně kritiky od věčně nespokojených zástupců tvrdé herní komunity, kterým se další free 2 play battle royale hra už z principu nemohla líbit. Obzvláště, když to není vytoužený Titanfall 3, který od Respawn všichni chtěli.

Místo investování do plošné reklamy si tvůrci raději zaplatili několik populárních streamerů včetně těch největších jmen, jakými jsou Ninja, Dr.Disrespect nebo Lupo. Převážně díky nim hra okamžitě získala auru „cool“ záležitosti a na streamovací platformě Twitch se okamžitě po uvedení stala populárnější než Fortnite. To spustilo efekt valící se sněhové koule a kdo si dnes hru alespoň na chvíli nevyzkoušel, ten jakoby nebyl.

Přesné zacílení

Dosavadní obsazení Apex Legends je opravdové multikulti, došlo na všechny rasy i sexuální orientace.

Zatímco se PlayerUnknown’s Battlegrounds bere velice vážně a snaží se i o jistou realističnost, Fortnite je dětsky hravý a pro dospělé hráče snad až příliš infantilní. Tvůrci Apex Legends si to namířili přesně doprostřed a udělali to skvěle. Na jednu stranu tu tak máme očividnou nadsázku a stylizovanou grafiku (kdybych chtěl být zlý, tak napíšu, že jde o vykradený Overwatch), na druhou se hra lacině nepitvoří a nenechá vás nikdy zapomenout, že v ní jde o boj o holý život. Apex Legends se snaží mít i jistý příběhový přesah, prý se dokonce odehrává ve stejném světě jako Titanfall, ale ruku na srdce, nikoho to nezajímá. Důležité je, že se hráč cítí být součástí nějakého velikého konfliktu.

Perfektní technický stav

Žijeme v době, kdy si hru v den vydání pořizují jen ti nejradikálnější fanoušci, zbytek si raději pěkně v klidu počká až se hra zbaví porodních problémů a takříkajíc se zajede. A případně i zlevní. Většina velkých onlinovek v době vydání trpí vážnými potížemi a třeba takový PUBG je chybami prolezlý dodnes.



Technický stav Apex Legends v době vydání je z tohoto pohledu obdivuhodný. Hra lítá jako z praku i na slabších konfiguracích, servery vydržely úvodní nápor bez ztráty kytičky a navíc hra vypadá na všech platformách poměrně k světu. Když to srovnáme například s tragickým VIP demem hry Anthem, kterou EA spustili o necelých 14 dní předtím, nelze než smeknout klobouček.

Důraz na týmovou hru

Principem battle royale bylo od počátku především hrát sám na sebe, různé týmové obměny vznikly až později. Apex Legends však sází na spolupráci trojčlenných výsadků. Ano, můžete zkusit štěstí na vlastní pěst a po přistání svým kolegům utéct, ale tím značně snižujete svoji šanci na úspěch. Na rozdíl od ostatních battle royale her zde totiž smrt nemusí automaticky znamenat konec, ale spoluhráči vás mohou ještě oživit.

Na rozdíl od ostatních battle royale her v Apex Legends nemusí být smrt konečná.

U podobně zaměřených her je klíčovým prvkem komunikace. Pokud hrajete s partou kamarádů, není s tím problém, ale při konfrontaci s nahodilými lidmi z celého světa bere většinou veškerá taktika za své a výsledkem bývá jen chaos.

Apex Legends mají toto vyřešeno vyloženě geniálně pomocí tzv. pingování – stačí někam namířit kurzor a zmáčknout jedno tlačítko a hra podle kontextu sama pošle vašim dvěma spoluhráčům patřičné upozornění. Tady je zbraň, tam jsem viděl nepřítele, kryjte mi záda – vše je k dispozici jediným stisknutím klávesy, což je daleko efektivnější než hulákat na sebe do mikrofonu špatnou angličtinou. I ten největší začátečník, co jinak netrefí na pět metrů ani vrata od stodoly, tu může být svému týmu užitečný už jen tím, že se kouká kolem sebe.

Navíc to zatím vypadá, že většina dětí a toxických hráčů zůstala u Fortnite, a tak je místní komunita na internetové poměry docela přátelská. I jako úplného nováčka mě hra spojovala s o několik levelů zkušenějšími spoluhráči a nikdo mi nikdy nenadával.

Mapa je propracovaná do detailů.

Naopak, díky jejich radám jsem se ve hře daleko rychleji zorientoval. Apex Legends je tak pro nezkušené bažanty ten nejlepší způsob kudy vstoupit do světa battle royale a nebojím se říct i multiplayerových her obecně.

Hra je prostě skvělá

Vše výše uvedené by však bylo k ničemu, kdyby hra sama o sobě byla jen průměrná. A to rozhodně není. Na první pohled sice může působit jen jako generická střílečka, ale stačí ji na chvilku dostat pod ruku a jste chyceni. Díky bohatým zkušenostem svých autorů, z nichž někteří stáli už u zrodu kultovního Modern Warfare, je každý aspekt hry naprosto geniálně vybalancovaný a vybroušený k dokonalosti.

Vedle ostatních battle royale jsou Apex Legends daleko méně opatrní a benevolentní systém respawnu umožňuje hráčům víc riskovat. Zatím je k dispozici jen jedna mapa, ale ta je propracovaná do nejmenších detailů a má dostatek prostoru pro nejrůznější taktiky, takže je zábavné opakovat ji třeba i posté.

Peníze jde utrácet pouze za nové hrdiny a kosmetické vylepšení. Zatím.

Pochválit musím rovněž vynikající „gunplay“, čímž chci říct, že dojem ze střelby je prostě skvělý. Člověk má pocit, že ve virtuálních rukou drží opravdový kvér a když stiskne spoušť, někoho to bude sakra bolet.

Free 2 play obchodní model je nastavený rozumně, na dva z počátku uzamknuté charaktery si vyděláte rychle a všechny ostatní položky jsou pouze kosmetické. I tak se ovšem najdou lidé, kteří v lootboxech utopí tisíce korun. Uvidíme, jak to bude do budoucna, ale autoři by byli šílenci, kdyby současný férový model chtěli změnit na pay 2 win.

Apex Legends zažili raketový start. Sice se jim v nejbližší době nepodaří sesadit Fortnite z trůnu, ale minimálně mu pořádně pocuchají jeho hráčskou základnu. Teď jde jen o to, nakolik budou autoři zásobovat hru novým obsahem a balancovat obchodní model.