Apple Arcade je bohatší rovnou o dvacet her, včetně hitů z minulosti

Služba Apple Arcade funguje na jednoduchém principu. Uživatelé mají v rámci předplatného přístup ke katalogu her, které neobsahují ani reklamy, ani in-game nákupy. Kromě původních kousků tu je i řada hitů z minulosti označená znaménkem +.

Původně chudý katalog už během let příjemně nabobtnal, zabaví tak nejenom dospělé hráče, ale i děti. Nová várka her zahrnuje rovnou dvacet kousků a opět je to kombinace původních titulů a prověřených klasik.

Co je tedy nového? Namátkou roguelike akce s Želvami Ninja TMNT Splintered Fate, netradiční závody What The Car? od tvůrců What The Golf či budovatelská strategie Citiscapes: Sim Builder.

Ze starších pecek stojí za zmínku real-time strategie Iron Marines+, Kingdom Two Crowns+ či klasika Limbo+. Mladší děti by mohl potěšit My Town Home – Family Games+.

Apple Arcade Originals (květen 2023)

What The Car? | trailer

TMNT Splintered Fate | gameplay

Disney SpellStruck | gameplay

Cityscapes: Sim Builder | gameplay

Apple Arcade hity (květen 2023)

Chess Universe+ | gameplay

Disney Coloring World+ | gameplay

Disney Getaway Blast+ | gameplay

Farming Simulator 20+ | gameplay

Getting Over It+ | gameplay

Hill Climb Racing+ | gameplay

Iron Marines+ | gameplay

Kingdom Two Crowns+ | gameplay

My Town Home: Family Games+ | gameplay

Octodad: Dadliest Catch+ | gameplay

Time Locker+ | gameplay

Very Little Nightmares+ | gameplay

Temple Run+ | gameplay

Na stejném modelu funguje i konkurence. Majitelům zařízení s Androidem je určena služba Google Play Pass, zatímco mobilní hry od Netflixu jsou dostupné na obě platformy.