Nešťastný Anthem opouští už i jeho hlavní producent Ben Irvine

Po osmi letech opouští producent Ben Irvine společnost Bioware a nechává tak osud nepovedeného akčního RPG Anthem (naše recenze) v rukou jiných. Jeho oficiální rozloučení na Twitteru je sice přátelské a dojemné, nicméně nijak nezastírá fakt, že tato hra pro Bioware a Electronic Arts skončila velikým průšvihem.

(2/3) I will forever be grateful to all the people who gave me the chance to work on great products with amazing people. I believe Anthem has a bright future - there is a great team working on it and I look forward to following its progress (and playing it!) from the sidelines.