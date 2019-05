Anthem nenaplnil očekávání, Apex Legends vyjde na mobilní zařízení

Výsledky platí k 31. březnu a týkají se nejen posledního čtvrtletí, ale i celého fiskálního roku. Meziročně klesly zisky z plných her, což částečně kompenzuje posílení v oblasti mobilního odvětví a tzv. live services. Do zprávy můžete nahlédnout zde.

Anthem (PC) Anthem (PC)

EA původně očekávalo, že sci-fi looter shooter Anthem od studia Bioware si připíše pět až šest milionů prodaných kusů do konce fiskálního roku. To se nestalo. „Start hry nenaplnil v posledním čtvrtletí naše očekávání,“ řekl provozní ředitel Andrew Wilson. Jediné číslo, které zmínil, je 150 milionů, právě tolik hodin hráči v Anthemu strávili.

EA i nadále podporuje hru i vývojáře a na základě problematického startu chce změnit interní postupy. Podle Wilsona už staré modely vydávání her nefungují tak dobře, protože hry jsou čím dál rozsáhlejší.

„Očekávejte, že začneme testovat věci, jako jsou soft launche, které známe z prostředí mobilního průmyslu. Změní se i způsob, jakým komunikujeme s hráči,“ řekl Wilson investorům.



Apex Legends Apex Legends

Jenže Wilsonova slova jsou zavádějící. Je zřejmé, že mají uklidnit investory, kterým zároveň nabídl řešení. Problém je, že Anthem, oficiálně vydaný 22. února, byl jednoduše rozbitý. To nemá se starými postupy při vydávání her nic společného, což o měsíc později ukázal například konkurenční The Division 2. EA tak namísto snahy vydávat funkční a odladěný titul zvolí cestu předběžných přístupů.

Slova chvály naopak padala na adresu free 2 play battle royalle Apex Legends, který předčil očekávání. Wilson zmínil milník z března, kdy hra získala padesát milionů hráčů a dodal, že téměř třicet procent je v ekosystému EA nových. Společnost má dále v plánu vydat mobilní verzi Apex Legends a spustit hru v Číně. Zájem o hru však mezitím poklesl, čemuž se budeme věnovat ve čtvrtek v samostatném článku.