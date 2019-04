Chcete mít Anno 1800 na Steamu a ne Epic Storu? Musíte si ho předobjednat

Pokud si chcete zahrát chystanou budovatelskou strategii Anno 1800 (a že byste chtít měli, jak si můžete přečíst v našem nadšeném preview), ale digitálního obchodu Epic Store se štítíte jako čert kříže, nemusíte zoufat.

Doufáme, že se všechny debaty o digitálních obchodech odehrají teď a po vydání už s vámi budeme řešit jen kvality hry.

Navzdory exkluzivní smlouvě, kterou Epic s Ubisoftem uzavřel (viz náš článek) se nebude opakovat situace jako u The Division 2 a Anno skutečně vyjde i na Steamu, kde si ho můžete hned teď zakoupit. Musíte to však stihnout do 16. dubna, kdy hra oficiálně vychází, poté již bude k sehnání pouze v Epic Store.



Z hlediska Ubisoftu jde o zajímavý krok a jsem zvědavý, co na něj hráči řeknou. Na jednu stranu před předobjednávkami spíše varujeme a doporučujeme, aby si zákazníci počkali na první recenze. Na druhou tu však máme velikou skupinu lidí, pro kterou je vedle kvality samotné hry důležité i to, v jakém obchodě ji budou mít koupenou, z čehož aktuálně může Steam těžit.

Co se týče multiplayeru nebude mít výběr platformy naštěstí žádný vliv a obě verze budou plně kompatibilní. Jak se rozhodnete vy?