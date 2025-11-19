Dobrý start, ale co ta hrozná AI grafika, tepou hráči Anno 117: Pax Romana

Ondřej Zach
  12:05
Strategie Anno 117: Pax Romana zasazená do období římské říše si připisuje nejúspěšnější start v historii série. Hra se zároveň octla pod palbou uživatelů, kteří si všimli využití nepovedené AI grafiky.

Strategie Anno 117: Pax Romana vyšla 12. listopadu a podle oficiálního prohlášení Ubisoftu je to nejlépe hodnocený a nejrychleji prodávaný díl v 25leté historii série.

Podle SteamDB hrálo v jeden moment na Steamu současně 50 484 lidí, což na ty největší hity ani zdaleka nestačí, nicméně v kontextu Anno to je úspěch. Například šest let starý díl Anno 1800 dosáhl poloviny tohoto počtu.

Co se umělé inteligence týče, blíží se doba, kdy nepoznáme, zda je výsledné dílo prací stroje, či člověka. V Anno 117: Pax Romana to každopádně poznat ještě je, uživatelé si totiž všimli na nahrávacích obrazovkách poměrně běžných chyb, kterých se generativní AI dopouští.

Ubisoft využití generativní AI nijak nepopírá, na poukázané nedostatky pak reagoval tím, že se do hry dostaly omylem. „Tento obrázek byl dočasným zástupným obrázkem, který neúmyslně proklouzl naším kontrolním procesem. Konečná verze obrázku je přiložena zde a nahradí aktuální verzi tohoto obrázku v nadcházející aktualizaci 1.3.“

„Anno 117: Pax Romana je naše dosud nejambicióznější hra ze série Anno, a proto jsme sestavili největší tým umělců, jaký kdy na této sérii pracoval. Abychom mohli realizovat jedinečný rozsah tohoto projektu, používají umělci nástroje umělé inteligence pro iterace, prototypování a průzkum. Každý prvek, který hráči uvidí v konečné verzi hry, odráží řemeslné umění, umělecký talent a kreativní vizi celého týmu,“ dodává.

Anno 117: Pax Romana - opravená verze

Vlevo nepovedená AI verze, vpravo opravená verze

„Anno 117 Pax Romana je klasické ubisoftí pokračování. Drží se osvědčeného a funguje to. Přesun hlouběji do minulosti určitě značce prospěl a bylo by fajn, kdyby se pokračovalo dál a Anno nám „restaurovalo“ kromě Caesara i Pharaoh. Ačkoli se mi hra líbí, pořád tam vidím nevyužitý potenciál, trochu tu fasádu načančanosti a pompéznosti srazit a ukázat i tu odvrácenou špinavou a bezcitnou tvář Říma, to ale Ubisoft ve zvyku nemá,“ napsali jsme v recenzi.

