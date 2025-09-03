Zkuste demo strategie Anno 117: Pax Romana. Ale pozor, je časově omezené

Ondřej Zach
  9:02
V demu vyzkoušíte samotný začátek, kdy zakládáte provincii, nastartujete dodavatelské řetězce a posunete svoji populaci na druhou úroveň. Ubisoft zároveň představil specifika PC verze.

Anno 117: Pax Romana

13.11.2025 PC, Xbox Series X/S, PS5

iDNES.cz

nehodnoceno
Herní karta
Anno 117: Pax Romana

Anno 117: Pax Romana | foto: Ubisoft

Anno 117: Pax Romana
Anno 117: Pax Romana
Anno 117: Pax Romana
Anno 117: Pax Romana
32 fotografií

Budovatelská série Anno se po šestileté odmlce vrátí letos v listopadu s novým dílem. Zatímco v Anno 1800 hráči zažili éru průmyslové revoluce, v Anno 117: Pax Romana budou stavět města snů v době největšího rozkvětu Římské říše.

Demo umožňuje vyzkoušet dvě různé startovní provincie: Latium nebo Albion. Latium je samotné srdce Římské říše, s úrodnými pláněmi a spoustou prostoru pro stavění. Hráče čeká méně konfliktů s cizinci a výhody homogenní společnosti, protože potřeby obyvatel jsou ryze římské.

Anno 117: Pax Romana

Anno 117: Pax Romana

Naproti tomu mokřady Albionu přinášejí nové výzvy i herní mechanismy. V prostředí bažin lze stavět jen některé budovy. V určitý moment je také třeba se rozhodnout, zda osada zůstane věrná keltským tradicím, nebo zda budete prosazovat římský způsob života.

Jako návrat na základku. Nové „Hýrousy“ útočí na nostalgii a daří se jim to

Demo je dostupné pouze na PC, a to do 16. září. Omezeno je také pouhou hodinou hraní, nicméně lze ho hrát stále dokola. Můžete tak vyzkoušet hratelnost za obě osady. K mání je přes Ubisoft Store, Steam a Epic Store.

Anno 117: Pax Romana

Anno 117: Pax Romana

Co se specifik PC verze týče, Ubisoft zmiňuje tři hlavní prvky. Prvním je dynamický pohyb trávy a mapování terénu pomocí GPU. Vegetace se přirozeně vlní ve větru a terén realisticky reaguje na rozšiřování provincie. Dále jsou to hrátky se světlem a stíny, tedy ray-tracing a další technologie. A nakonec hra simuluje davy a střídání cyklu dne a noci. Vše blíže představuje video níže.

Anno 117: Pax Romana vychází 13. listopadu na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

