Studio proslulé uměleckými hrami se pustilo do nového Blade Runnera

Vydavatelství Annapurna v už docela tradičním letním termínu odhaluje novinky ze svého portfolia menších, avšak originálních her. Docela rádo se chlubí, že stojí za indie hity jako je třeba What Remains of Edith Finch, Outer Wilds nebo Stray, nyní je však čas ukázat něco z toho, co se teprve chystá.

Na úvod jsme viděli zajímavý horor Lorelei and the Laser Eyes, který sice již oficiálně odhalený byl, nyní jsme si ho prohlédli zase o něco lépe. Jde o adventuru s puzzly, ve které se budete proplétat strašidelným domem a řešit jeho hádanky. Vizuální styl se nám každopádně zalíbil a jsme zvědaví, jak moc nám bude umět hra zabrnkat na nervy. Vyjít má pro PC a Switch ještě letos.

Druhá hra už nebyla tolik novinkou, jako spíše upřesněním data vydání. Řeč je o hře Cocoon, což je hra od studia Geometric Interactive, které vede původní designér ikonických indie her Limbo a Inside. Tentokrát to však nevypadá na depresivní dobrodružství, jako spíše na kreativní adventuru s řešením hádanek. Zahrajeme si ji už 29. září, kdy vyjde pro prakticky všechny běžné platformy a rovněž ji najdete v knihovně Xbox Game Pass.

Další novinkou je Lushfoil Photography Sim, neboli simulátor fotografa. Po grafické stránce vypadá hra hodně dobře, což je koneckonců žádoucí, když hra bude primárně o focení zajímavých lokalit či přírodních panoramat. O nic moc víc ve hře však asi nepůjde. Hra zatím nemá datum vydání, dorazit by měla na konzole i PC.

Novou hru si přichystal také tvůrce legendárního Katamari Damacy, Keita Takashi. Tentokrát se však nebudete valit krajinou a lepit na sebe vše, co vám přijde do cesty. Hra To a T bude „epizodickou adventurou“ o školákovi, který má neustále rozpažené ruce (neboli známá herní „T-pose“) a musí se tak potýkat se složitostí běžných úkonů denního života. Pomáhat mu bude roztomilý pejsek. To a T zatím nemá datum vydání, dorazit má na xboxy a PC.

Hru Flock jsme už viděli loni, autoři se letos tedy pochlubili, jak jim vývoj hezky jde. Jde o multiplayerový kooperativní titul, ve kterém se proletíte po neznámých světech a s přáteli budete sbírat roztomilá stvoření do vašeho ptačího hejna. Hratelnost asi nebude moc hektická, půjde spíše o relaxační záležitost. Bohužel ani letos autoři neprozradili datum vydání.

Další novinkou je hra Ghost Bike od studia Messhof, kde budeme hlavně jezdit na kole. Další popisy této hry zmiňují, že se bude odehrávat v posmrtném životě a budeme v ní také závodit a bojovat s duchy. Ghost Bike vyjde až příští rok.

Annapurna dále připomněla další loni odhalený titul, Bounty Star. Hra zasazená do postapokalyptického westernu nabídne možnost pilotovat roboty starat se o vlastní dílnu, kde si je budete moci vylepšovat a samozřejmě také spoustu akce. Bounty Star vyjde začátkem příštího roku na všechny běžné platformy.

Kdo čekal nějaký nový přídavek nebo snad dokonce i pokračování loňského hitu Stray (naše recenze zde), má smůlu. Kočičí hra se sice na akci objevila, ovšem jen proto, aby oznámila port na xboxy. Dostupný bude 10. srpna.

Titul nejdivnější hry loňské prezentace si zasloužila Thirsty Suitors, a nyní jsme ji viděli v akci znovu. Jde o zvláštní kombinaci randícího simulátoru, skateboardingu a tahových soubojů. Ujímáte se role hrdinky, která řeší své minulé vztahy prostřednictvím imaginárních tahových bitev, vedle toho však hra také nabídne i jízdu na skateboardu. Thirsty Suitors vyjde 2. listopadu na všechny běžné platformy, zařadí se rovněž i do knihovny Xbox Game Pass.

Hra Storyteller (naše recenze zde) potřebovala více obsahu jako sůl a autor prosby vyslyšel. Hru hodlá rozšířit mnoha novými hádankami, mechanikami a obecně větší variabilitou, a to docela brzy: 26. září. Zajímavým oznámením je také to, že ji dostanou i všichni předplatitelé Netflixu. Storyteller rovněž v tomto datu vyjde i na mobily.

Posledním a nejzásadnějším oznámením je hra, na které pracuje přímo interní herní studio Annapurny. To si totiž obstaralo licenci na kultovní kyberpunkovou značku Blade Runner a my se tak dočkáme po více jak 25 letech nového titulu s touto tématikou. Blade Runner 2033: Labyrinth se bude odehrávat mezi dějem původního filmu z roku 1982 a pokračováním z roku 2017. Víme také to, že se bude odehrávat v Los Angeles budoucnosti, moc dalších informací však už nemáme. Ani datum vydání autoři neodhalili.