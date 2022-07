Vydavatel kočičího hitu představil survival s dinosaury a spoustu novinek

Annapurna musí děkovat za velké upoutání pozornosti především titulu Stray, který je aktuálním hitem mezi indie hrami. Hra, v níž se ujmete role kočky, se těší velké popularitě, více se můžete dozvědět například v naší recenzi. Nyní je však čas se posunout dál a zaměřit se na to, co Annapurna chystá v dohledné době. Novinek sice nebylo moc, ovšem některé za pozornost určitě stojí.

První na řadě byl detailnější pohled na již představenou hru Thirsty Suitors. Nabídne poměrně zvláštní kombinaci randícího simulátoru, skateboardingu a tahových soubojů. Ujímáte se role hrdinky, která řeší své minulé vztahy prostřednictvím imaginárních tahových bitev, vedle toho však hra také nabídne i jízdu na skateboardu. Pokud se chcete sami přesvědčit, zda je tento kousek pro vás, demoverze je už nyní dostupná na Steamu. Hra jinak nemá konkrétní datum vydání, ovšem dočkají se jí všechny dostupné platformy.

Pokračujeme celkem výrazně umělecky zaměřenou adventurou Hindsight, která vypráví příběh ženy prozkoumávající vzpomínky na svůj dosavadní život. Pokud je to něco pro vás, na Hindsight nemusíte už dlouho čekat, zamíří totiž na Nintendo Switch a Steam už 4. srpna.

Pokud místo umění prahnete spíše po akci, následující novinka může být vhodnějším kandidátem na zařazení si na seznam očekávaných her. V Bounty Star budete v postapokalyptickém westernu pilotovat roboty a probojovávat se tímto nehostinným světem. Hra vyjde na Xbox, PlayStation a Steam příští rok.

Dále nám například autoři adventury Kentucky Route Zero potvrdili, že pracují na novém projektu. Chystá se také nová nízkorozpočtová hra ve stylu The Legend of Zelda: Breath of the Wild od dvoučlenného studia Yarn Owl. Nechyběla také nová zatím nepojmenovaná hra o kočičím světě, na které pracuje studio Dreamfeel.

Rychlý sled novinek se dále týkal především vylepšených verzí již stávajících titulů, případně portů na nové platformy. Zde je celý přehled:

Outer Wilds dorazí na současnou generaci konzolí ve 4K rozlišení při 60 snímcích za sekundu, vylepšení bude pro stávající majitele zdarma.

dorazí na současnou generaci konzolí ve 4K rozlišení při 60 snímcích za sekundu, vylepšení bude pro stávající majitele zdarma. The Pathless si v zimě zahrajeme i na xboxech a Switchi.

si v zimě zahrajeme i na xboxech a Switchi. Maquette rovněž míří během zimy na Xbox a Switch.

rovněž míří během zimy na Xbox a Switch. Solar Ash se po vypršení exkluzivity na Epicu dostane 6. prosince na Steam. Během zimy jej také najdete i v předplatném Xbox Game Pass.

se po vypršení exkluzivity na Epicu dostane 6. prosince na Steam. Během zimy jej také najdete i v předplatném Xbox Game Pass. What Remains of Edith Finch dostává vylepšenou verzi (4K/60FPS) pro aktuální generaci Xbox Series X/S a PlayStationu 5. Aktualizaci mohou stávající majitelé hry stahovat už nyní.

dostává vylepšenou verzi (4K/60FPS) pro aktuální generaci Xbox Series X/S a PlayStationu 5. Aktualizaci mohou stávající majitelé hry stahovat už nyní. Honokum, dosud exkluzivní hra od Sony z éry PlayStationu 3 a 4 se konečně dostává i na Steam.

Ačkoliv šlo primárně o oznámení spolupráce se dvoučlenným studiem Third Shift, během krátkého videa se ukázal i jejich připravovaný titul Forever Ago. Půjde o adventuru, ve které vyrazíme na výpravu v karavanu Spojených státech. Žádné další detaily zatím známy nejsou.

Pořádně barevné dobrodružství zažijete v novince Flock. Je to multiplayerová kooperace, ve které se proletíte po neznámých světech a s přáteli budete sbírat roztomilá stvoření do vašeho ptačího hejna. Flock zatím nemá oznámené datum vydání, dočkáme se jej ovšem na Xboxu, PlayStationu a Steamu.

Následovala velice krátká upoutávka na novou hru od Keita Takahashiho, autora legendární bláznivé hry Katamari Damacy. O co přesně půjde a kdy můžeme tuto novinku čekat, bohužel z několikasekundového klipu odhadnout nedokážeme.

Annapurna si evidentně schovala hru s největším potenciálem na závěr. Je jí The Lost Wild a zaujme především poměrně propracovanou grafikou. Viděli jsme několik záběrů, ze kterých je patrné, že půjde o survival žánr ve stylu Jurského parku. Vyhýbat se v prostředí džungle a vojenské základy budete muset nebezpečným dinosaurům, proti kterým máte jen omezené možnosti, jak se bránit. Datum vydání je neznáme, hra se zatím chystá pouze na Steam.