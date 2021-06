Před lety to byl ohromný fenomén, nyní se mají původní Angry Birds vrátit

Her, v nichž vystřelujeme z praku ptáky, se kterými se snažíme zasáhnout prasátka, vyšla spousta. Fenomén odstartoval první díl z roku 2009, pak už se na něj nabalily kreslené seriály, merch a dokonce i filmy. Jenže s franšízou jako takovou to šlo minimálně po herní stránce z kopce. Stačí si vzpomenout na agresivní free 2 play model u Angry Birds 2 či Angry Birds Go.

Původní hra zmizela z aplikačních obchodů v roce 2019. A nebyla jediná. A právě výběr těch nejlepších se má v oprášené podobě vrátit. „Staré hry Angry Birds patří mezi nejoblíbenější, nejstahovanější a nejznámější hry na světě. Jsme hrdí na to, že jsme je vytvořili, a jsme nesmírně šťastní, že pro vás tolik znamenaly. Ale pak jsme je stáhli z oběhu, nic jsme neřekli a tím jsme vás zklamali. To není v pořádku. Nebyl v tom zlý úmysl: chtěli jsme se soustředit na tvorbu nových a ještě lepších her, které budou našim hráčům sloužit co nejlépe i nadále,“ píše Rovio v otevřeném dopisu fanouškům.

Podle Rovia bylo mnoho z těchto her vystavěno na starších technologiích a s použitím zastaralých herních enginů. „Dnešní mobilní technologie a herní prostředí se vyvinuly do té míry, že jejich podpora byla neudržitelná. A my je tam nemůžeme jen tak nechat a neaktualizovat je, protože hry musí splňovat nejrůznější požadavky platforem. Deset let v herních letech je jako sto v lidských letech – tak rychle se odvětví vyvíjí.“

Fandové prý volají po návratu her jako Angry Birds Classic či Angry Birds Seasons, které konkrétní hry se však vrátí, studio prozatím neprozradilo. Ačkoli tvůrci tvrdí, že se budou snažit zprostředkovat původní obsah a zážitky, háček může být v této větě: „Starší hry byly navrženy ve zcela jiné éře mobilního herního průmyslu, která nebyla připravena na live-service služby a neustálé obsahové a technologické aktualizace, které mnoho hráčů od dnešních mobilních her očekává a vyžaduje.“

Asi tak nelze očekávat, že si staronové Angry Birds koupíme za 0,99 dolaru jako kdysi. Doba se změnila a hráči dnes asi chtějí kupovat nekonečné consumables, čekat na energie pro vstup případně si koupit battle pass. Ale nepředbíhejme.

Každopádně na cestě je ještě jedna hra, a to Angry Birds Reloaded. Ta se sice objeví pouze v předplatném Apple Arcade, ale protože bude bez reklam i mikrotransakcí, mohla by být vlastně celkem dobrá. Láká přitom na známé postavy, světy i nová místa z filmů.