Šejdíři vydělávají na Amouranth, nabízejí neoficiální merch i erotické pomůcky

Amournath sice nedávno přišla o titul nejsledovanější streamerky světa (viz náš článek), příliš mrzet ji to však nemusí. Stále fascinuje tolik lidí, že jí to každý měsíc přináší pohádkové příjmy, a to jak z tzv. subů, tedy drobných finančních darů, tak i prodejem oficiálního upomínkového zboží, neboli lidově řečeno „merče.“

O existenci „neoficiální vagíny“ se Amoutanth dozvěděla díky fanouškovi, který ji poslal poštou. Použitou.

Trička, kalendáře, plakáty a další obvyklé kategorie, které nabízí i každá lokální kapela z Horní Dolní, však v případě této svérázné osobnosti nestačí, a tak si ti největší fanoušci mohou koupit dokonce i masturbátor, který je prý realisticky vymodelován podle odlitku její vagíny. Aktuálně je dokonce k dispozici ve slevové akci za 90 dolarů, tedy cca 2 tisíce korun. Bez poštovného.

Pravdou je, že k prodeji tohoto zboží byla Amouranth „dotlačena“ okolnostmi. Po něčem takovém byla totiž taková poptávka, že už dříve na trhu kolovaly neoficiální plagiáty, ze kterých samozřejmě neměla ani korunu.

Amouranth @Amouranth Someone is stealing my name, image and like-ness on @amazon

Nešlo přitom o žádný osamocený úlet, lidé na slavné streamerce zkoušejí parazitovat často. Nedávno se nabídka neoficiálních bloků s fotografiemi „Amu“ objevila dokonce i na dobře zavedeném obchodě Amazon. Ten si sice na poctivosti zakládá a po upozornění nabídku stáhl, je však jen otázkou času, než se něco podobného objeví zase jinde. O čínských online tržištích ani nemluvě.

Není divu, že to Amouranth štve, už v minulosti se totiž ukázala jako zručná obchodnice, dokázala mimo jiné zpeněžit i své vaginální kvasinky (viz náš článek o unikátním polském pivu). Jinak však samozřejmě obchoduje i s tradičnějšími komoditami, mimo jiné například v posledních letech koupila benzinku (viz náš článek). Paradoxně investovala milion dolarů i do akcií Amazonu, takže teoreticky vydělala i na oněch neoficiálních diářích.