Amouranth už není nejsledovanější streamerkou, nahradila ji sexy Ruska

Královna je mrtvá, ať žije královna! Kaitlyn Michelle Siragusa, vystupující na internetu pod přezdívkou Amouranth, byla od roku 2021 nejsledovanější ženskou streamerkou a tento status si držela i po přechodu z Twitche na konkurenční Kick (viz náš článek). Nyní je však její nadvláda u konce, v počtu diváky odsledovaných hodin ji překonala Ruska Alexandra Valerijevna Gaevská vystupující na Twitchi pod přezdívkou Mira.

Mira žije v USA, streamuje však i z Ruska.

Dcera prominentního ruského politika začínala streamováním digitální karetní hry Hearthstone (viz náš článek), stejně jako „Amu“ však brzy poznala, že větší díru do světa udělá, když se začne před kamerou obnažovat. A to jí jde tak dobře, že ji za druhé čtvrtletí letošního roku lidé napříč celým světem sledovali 5,1 milionu hodin, což je téměř o milion víc, než se podařilo její největší konkurentce.

Kromě Twitche Mira hodně spoléhá i na další sociální sítě jako Instagram, X a samozřejmě vydělává i skrze profil na OnlyFans. Ne že by tedy vystudovaná psycholožka a grafická designérka peníze potřebovala, během jednoho ze svých streamů totiž (patrně nedopatřením) ukázala zůstatek svého bankovního účtu, kde má „našetřeno“ přes 780 tisíc dolarů (cca 18 milionů korun). I když se poté zapřisáhla, že tyto peníze nabyla poctivým způsobem, nikdy se nezbavila podezření, že pocházejí od jejího otce, který byl v Rusku vyšetřován kvůli korupci.

Ona je vůbec Mira předmětem mnoha spekulací a vedle fanoušků má i spoustu odpůrců, kteří mnohá její tvrzení zpochybňují. Například když se krátce po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu nechala vyfotit s rozbitým nosem, ke kterému prý přišla během protestů, řešilo se, jestli její zranění nejsou spíše následky plastické operace.

Mira dlouhodobě žije v USA, během předchozích dnů však vysílala z Rudého náměstí, navíc většinou hovoří rusky, takže její divácká základna tak bude od té Amouranthiny v mnohém odlišná, o trůn nejsledovanější streamerky světa se tak budou přetahovat spíš „na dálku“ aniž by si vzájemně „kradly“ publikum.