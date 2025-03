Amouranth během streamu poprvé ukázala svého manžela, vše mu odpustila

O internetové krásce Amouranth nebylo v poslední době příliš slyšet, dokonce i přišla o dlouhé roky opečovávanou pozici nejsledovanější streamerky světa. Od začátku března jsou jí už však zase plná média.

„Vděčí“ za to partě lupičů, kteří se v hluboké noci připlížili do jejího sídla a pokusili se z ní pod pohrůžkou násilí získat přístup k uloženým kryptoměnám v hodnotě dvaceti milionů dolarů. Situace prý byla velmi dramatická, střílelo se, tekla krev, sjížděli se policisté ze všech stran… až se skoro nabízí myšlenka, zda-li náhodou nešlo o předpřipravenou scénku za účelem oživení upadající kariéry (viz náš článek). Ostatně nebylo by to poprvé ani naposledy, co hasnoucí celebrity sáhly po nafingovaném útoku, připomeňme třeba údajný rasistický útok moukou na zpěváka Jana Bendiga (viz článek kolegů z Revue).

Amouranth reveals her husband for the first time on stream with Adin Ross, sharing details of their attempted home invasion which her husband sh*t the intruders saving both their lives 👀 pic.twitter.com/9KFDuL8yoK — FearBuck (@FearedBuck) March 11, 2025

O celém incidentu Amouranth povyprávěla ve vidcastu youtubera Adina Rosse a jakoby samotný popis událostí nebyl dostatečně třaskavý, odpálila během vysílání další bombu – poprvé na kamery ukázala svého manžela. O jeho existenci se přitom dlouho jen spekulovalo, Amu si jakožto každá správná celebrita své soukromí přísně hlídala, snad aby ve svých fanoušcích vzbuzovala pocit, že je jim stále dostupná (což se jí mimochodem dařilo a různí dobrodinci jí naposílali miliony, viz náš článek).

O manželově existenci se však diváci oficiálně dozvěděli až v říjnu roku 2022, kdy ho veřejně obvinila z toho, že právě on ji nutí exhibovat před kamerou a zadržuje podstatnou číst jejích příjmů (psali jsme tady). Dnes je ovšem situace dramaticky jiná a Amouranth se nad svým chotěm dme pýchou, byl to prý právě on, kdo jí se zbraní v ruce zachránil peníze a možná i život.

I přesto, že už dnes zná svět oficiálně jeho podobu, příliš toho o něm veřejně známo není. Nechá si říkat Nick Lee a jde prý o bývalého kulturistu, který zbohatl na akciových investicích. A i tuto informaci, prosím, berte s rezervou, na internetu lze dohledat tolik lidí stejného jména, že se jeho samozvaní internetoví životopisci pravděpodobně dopustili omylů.

Každopádně ta zásadní věc je, že Amouranthin manžel je skutečný a bylo mu odpuštěno, což je takhle při neděli dobré vědět, ne?