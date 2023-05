Díky AI si můžete popovídat s Amouranth. Zadarmo ovšem ani kuře nehrabe

Streamerka Kaitlyn Siragusa možná není tím nejlepším etickým vzorem pro mladé (viz náš profilový článek), její „tah na branku“ a schopnost využívat ku svému prospěchu aktuální technologické trendy jsou však obdivuhodné. Naplno pochopila sílu nových sociálních sítí jako Twitch a OnlyFans a napínáním jejich pravidel na maximum vydělává miliony dolarů. Nyní podobnou příležitost vycítila i v poslední dobou tolik diskutované umělé inteligenci.

Spojila proto síly se společností Forever Voices a stvořila tzv. chatbota, virtuální generátor slov, který dokáže vést s uživatelem pokročilou komunikaci. Na rozdíl od hojně využívaného ChatGPT ovšem umí i mluvit Amouranthiným svůdným hlasem, což v uživatelích výrazně zvyšuje pocit důvěrnosti.

Jak taková konverzace může vypadat, se můžete podívat na videu na oficiálních stránkách autorů, kde se jistý John svěřuje s tím, že měl špatný den a potřebuje rozveselit. Kybernetická Amouranth mu slibuje, že si poté, co se vrátí ze sprchy, kde omyje své zpocené a rozpálené tělo, mohou zajít někam na společnou večeři. A pak se prý uvidí...

Nejde o nic sofistikovaného, erotické chatboty už byly známé dlouhou dobu před nedávným boomem pokročilých generátorů textu. Na rozdíl od univerzálních „vševědů“, kteří musejí umět odpovědět na jakoukoliv otázku, pracují jen s velmi skromným okruhem témat.

Každá zábava něco stojí...

Jediným opravdovým rozdílem je oficiální posvěcení od Amouranth, protože chatbot má přístup k bohaté nabídce všech jejích předchozích vysílání, což mu poskytuje jistou formu autentičnosti. A navíc rozumí videohrám.

Nevýhodou je ovšem to, že aby vám váš virtuální idol šeptal v noci sexy věci do ucha, budete se muset plácnout přes peněženku. A to ne zrovna málo, minuta jejího mluvení stojí dolar (více než dvacet korun). Celé to tak připomíná spíše sofistikovanější verzi erotických telefonních linek s předvolbou 0609, jen vám místo znuděné tetky, která u toho háčkuje, do sluchátka předstírá nekonečné orgasmy robot.

Láska mezi strojem a lidskou bytostí, jak ji ukazoval například skvělý film Ona, se tak ještě nějakou dobu odkládá. Ale už to nebude trvat dlouho...