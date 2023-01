Amouranth, nebo nový herní hardware? Lidé by většinou zvolili to druhé

Občas se naši čtenáři diví, kolik prostoru na našich stránkách věnujeme streamerce Amouranth, když už v posledních letech nemá s hraním počítačových her příliš společného. Důvod je jednoduchý, tato internetová celebrita vyšla vyšla z nerdovských kruhů, a přestože dnes už před kamerami častěji poskakuje v bikinách, než „paří,“ hráči ji mají stále rádi a tvoří většinu z jejích fanoušků.

Nejlepším důkazem budiž výsledky série anket, které nedávno spustila na svém twitterovém účtu. „Já, nebo PS5?“ zeptala se neomaleně milionů sledujících, zda-li by radši PlayStationa 5, nebo strávili den s ní. Výsledky ankety ovšem Amournath příliš nelichotí, 64, 5 % odpovídajících by totiž volilo herní konzoli.

Choose wisely, you might get what you wish for