Slavný streamer si zakládá na nedodržování hygieny, nemyl se prý tři měsíce

Američan Asmongold patří k nejvýraznějším jménům videoherní streamingu. Na rozdíl od spousty svých kolegů se před kamerou nijak zásadně nepitvoří a nevymýšlí si sám na sebe absurdní výzvy typu spolykat co nejvíce gelových náplní do myčky (ano, to skutečně lidé dělají), vše táhne svojí autenticitou a bezprostředností.
Což je fajn v případě, když mluví o videohrách, méně fajn, když se pustí do politických témat (například o Islámu mluví jako o podřadné kultuře) a vyloženě nechutné, když přijde řeč na jeho hygienické návyky. Respektive jejich úplnou absenci.
Na Bonuswebu jsme si ho překřtili na „Streamera špinavce,“ v minulosti zveřejněné záběry z jeho příbytku totiž připomínají spíše doupě heroinových závisláků než domov člověka, kterému se na účtu hřeje několik milionů dolarů. Asmongold se za nuzné životné podmínky nijak nestydí, naopak svou zvláštní image rád ještě přiživuje. Že používal místo budíku mrtvou krysu („když do ní začne pražit ranní slunce, smrdí to tak, že mě to probudí“) byla (zřejmě) jen nadsázka, že po něm během vysílání běhají švábi, je ovšem dobře zdokumentováno. A pořád je ještě kam klesat…
Asmongold says that by not showering for three months, he was "beginning to evolve."— Gwilliam (@TheGwilliam) October 24, 2025
"Let's say I started off as a Geodude. I was becoming a Graveler." pic.twitter.com/P6wtGtCHSJ
V jednom z posledních streamů se totiž Asmongold nechal slyšet, že jen dvakrát v životě vyměnil povlečení v posteli. Šlo o tak výjimečný okamžik jeho života, že si přesně pamatuje i roky kdy k tomu došlo (2019 a 2023). Tato informace je o to nechutnější, že se později zároveň přiznal i k tomu, že se příliš nemyje. Jednou prý bez koupele vydržel dokonce tři měsíce!
Prý to byl skvělý zážitek, a měl pocit, jakoby jeho tělo dosáhlo dalšího vývojového stupně, udělala se totiž na něm krustička špíny, která jeho tělo chránila od vnějších vlivů. Nyní už se sice sprchuje častěji, ale jeho kůže paradoxně není tak zdravá, jako byla ve zmíněném období.
Inu možná na tom něco bude, není to tak dávno, co média celého světa obletěla zpráva o smrti nejšpinavějšího člověka na světě. Čtyřiadevadesátiletý Abú Hadži onemocněl a zemřel jen krátce poté, co byl donucen se poprvé v životě umýt.