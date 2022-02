Propagandistická videohra americké armády skončí, pomáhala verbovat rekruty

Když před dvaceti lety America’s Army vyšla, vzbudila pořádný rozruch. Je to přiznaná propaganda, která měla u mladých lidí zlepšit pohled na armádu Spojených států, ideálně je i přesvědčit o vstupu do jejích řad. Hra to tehdy rozhodně dělala dobře, do vývoje bylo totiž investováno spoustu peněz a tak byla její náplň zábavná a motivující.

Šlo o klasickou polorealistickou střílečku, která byla zajímavá mimo jiné i tím, že všichni hráči viděli sebe a své spolubojovníky jako americké hrdiny, zatímco nepřátelský tým představovali vždy anonymní teroristé.

Kvůli své politické agitaci byla terčem kritiky, punkrocková kapela Propagandhi o ní dokonce nahrála posměšnou písničku, přesto s ní mohli být její tvůrci spokojeni. Oslovila miliony hráčů, podle průzkumů skutečně zvýšila reputaci armády mezi mladými lidmi v kategorii 16 až 24 let, a co se týče nabírání rekrutů, šlo údajně o vůbec nejúspěšnější kampaň v historii.

America’s Army se v průběhu let dočkala řady vylepšených verzí, hru dodnes na Steamu hrají stovky hráčů, přesto se její čas nachýlil ke konci a bylo oznámeno, že 5. května budou nadobro vypnuty její servery.

Armáda samozřejmě na hráče cílit nepřestala, jen k tomu dnes volí jiné metody, populární jsou například esportové týmy nebo speciální streamy (které se občas nepodaří, viz náš článek).