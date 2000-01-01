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Epic Store tentokrát rozdává zdarma příběhové sci-fi dobrodružství Alone With You, v němž se hráč ujímá role posledního přeživšího kolonisty. Přesto zde nebude nouze o melancholické romance.
Autor: BancyCo
Alone With You sází na silný příběh s několika možnými konci. Hráč je posledním přeživším člověkem ve vzdálené kolonii. Projekt terraformace selhal, planeta má brzy implodovat. Hrář má 16 dní na to, aby se zachránil.
Autor: BancyCo
Mimochodem, pokud si říkáte, proč obrázky obsahují tolik fialové a zelené, autor má vysvětlení. Je to „milostný dopis“ konzoli Sega CD z devadesátých let, respektive hrám, které tehdy využívaly výrazné palety barev.
Autor: BancyCo
Ale zpátky k příběhu. Hlavní hrdina nebo hrdinka (není to poznat, postava má záměrně celou dobu skafandr, takže si do ní můžete projektovat koho chcete) ale není tak úplně sám.
Autor: BancyCo
K ruce má nestabilní AI AF4B/3B a také hologramy čtyř klíčových kolonistů, kteří mají klíčové informace nutné pro opuštění planety.
Autor: BancyCo
S touto pěticí hráč postupně navazuje melancholické vztahy. Tématem rozhovorů je láska, osamělost i to, co to vlastně znamená být člověkem.
Autor: BancyCo
Herní smyčka je jednoduchá. Přes den vám AI zadá nějaký úkol, což znamená, že vás vyšle na nějaké konkrétní místo, v němž řešíte jednoduché hádanky a sbíráte informace.
Autor: BancyCo
V noci jste v holografické komoře, v níž si vyberete hologram, s nímž vedete rozhovor. Dialogy se větví a právě volby určí, k jakému konci se propracujete.
Autor: BancyCo
Herní doba je zhruba sedm hodin. Lidé chválí silný a emotivní příběh s dobře napsanými dialogy. Pokud vás hra chytne, nabízí se víc průchodů.
Autor: BancyCo
Nedostatkem je určitá repetitivnost, místy pomalé tempo a někomu vadí i příliš jednoduché hádanky.
Autor: BancyCo
Konečná volba je ovšem na vás. Alone With You si můžete na Epic Store zařadit do své knihovny do 10. září do 17:00. Přímý odkaz naleznete v těle článku.
Autor: BancyCo
Alone With You
Autor: BancyCo
Alone With You
Autor: BancyCo