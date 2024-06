Ani druhý restart nepomohl, se sérií Alone in the Dark to vypadá bledě

První díl Alone in the Dark z roku 1992 byl přelomovou hrou, která inspirovala například i tvůrce daleko známější značky Resident Evil. Kombinace akce a adventury s neopakovatelnou atmosférou dala vzniknout ještě několika pokračováním, pak se ale na značku trochu zapomnělo.

V roce 2001 se ji vydavatelé pokusili vcelku úspěšně restartovat novým dílem, poté to ale začalo jít prudce z kopce. Nejprve se jí zmocnil známý filmařský břídil Uwe Boll (viz náš článek), poté vyšel další další restart, který se do historie zapsal snad jen tím, že se společnost Atari tehdy chtěla soudit s autory kritických recenzí, a následně díl Illumination, jedna z nejhůře hodnocených her všech dob (viz náš článek).

Letošní Alone in the Dark je tak již třetím pokusem o přiblížení hry dalším generacím, a opět to nevyšlo. Ne snad, že by byl úplně špatný (viz naše recenze), ale jednoduše nedokázal prodat dost kopií na to, aby se autorům vyplatil. A důsledky se hned dostavily. Vydavatelství Embracer ukončilo existenci interního studia Pieces, které na scéně působilo sedmnáct let (byť bez většího hitu), značka Alone in the Dark pak bude s největší pravděpodobností uložena k ledu, s rostoucími náklady na vývoj už se dalšího pokusu na oživení zřejmě nikdo neodváží.

Mimochodem stejný osud možná čeká i sci-fi Outcast, jehož nedávný druhý díl také nenaplnil očekávání a v Embraceru se poslední dobou šetří, kde to jde.