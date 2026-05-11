Žádná záchrana, jen boj o život. Nový herní Vetřelec slibuje divočejší akci

Ondřej Zach
  10:26
Téměř pět let stará kooperativní akce Aliens: Fireteam Elite postavila až tři hráče proti hordám xenomorfů. Aliens: Fireteam Elite 2 slibuje v podstatě to samé, jen ve všech ohledech propracovanější.

Tentokrát se ovšem role koloniálních mariňáků chopí až čtyři lidé. Nejde o záchrannou misi – je to boj o přežití. Xenomorfové číhají v chodbách, útočí ze stínů a v drtivé přesile. Každá místnost může být tou poslední, lákají tvůrci.

Aliens: Fireteam Elite 2 nejen prohloubí každou z dostupných tříd vojáků, více se má také opírat o týmové mechanismy, tedy odměňovat spolupráci a vhodnou skladbu týmu. Variabilitu by měla podtrhnout nová end-game třída specialisty, u níž si hráči navolí schopnosti ze všech ostatních tříd. Výrazně přizpůsobit si půjde i zbraně.

O zábavu se postarají xenomorfové, kteří si mají počínat mnohem chytřeji než minule. A hlavně – budou mnohem rozmanitější, což otvírá dveře mnoha smrtelným kombinacím.

„Xenomorfové jsou nelítostnější než kdy předtím. Obrovská rozmanitost nových xenomorfů donutí hráče zůstat v pohybu, udržovat si přehled o situaci a využívat všechny nástroje, které mají k dispozici. Od omračovacích obušků pro boj zblízka v těch nejzoufalejších okamžicích až po pyrotechnickou a elektrickou munici, která oslabí neúprosnou vlnu xenomorfů, než vás a vaši jednotku přemohou – bitva se může během několika sekund změnit z promyšleného boje v zoufalý poslední odpor,“ prozradili autoři.

Součástí hry bude hned od začátku Horde mód s vlastními mapami, potvrzen byl také cross-play a cross-platform voice chat. Aliens: Fireteam Elite 2 vyjde letos v létě na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S, přesné datum vydání prozatím neznáme.

„Samotní vetřelci jsou správně děsiví. Prostředí zase nepostrádají cit pro detail. Obzvláště sochy Inženýrů jsou majestátní. Co se příběhu týče, nemá cenu ho moc řešit. Je jednoduchý a slouží pouze jako pozadí k tomu, abyste vzali zbraně do ruky a mohli likvidovat xenomorfy,“ napsali jsme v recenzi jedničky.

