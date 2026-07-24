Není to záchranná mise, ale boj o přežití. Xenomorfové číhají v chodbách, útočí ze stínů a v ohromné přesile. Zároveň se mají chovat mnohem chytřeji, než v oceňované jedničce. O zábavu, která se ovšem může proměnit v zběsilý úprk, se postará také větší variabilita nepřátel a jejich různé kombinace.
Aliens: Fireteam Elite 2 dále prohloubí každou z dostupných tříd vojáků, více se bude také opírat o týmové mechanismy, tedy odměňovat spolupráci a vhodnou skladbu týmu. Variabilitu podtrhne nová end-game třída specialisty, u níž si hráči navolí schopnosti ze všech ostatních tříd. Výrazně přizpůsobit si půjde i zbraně.
Tvůrci aktuálně oznámili, že Aliens: Fireteam Elite 2 vyjde 25. srpna na PC (Steam, Epic), PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Základní edice vyjde na zhruba 1 200 korun.
Zároveň byla odhalena 40th Anniversary Premium Edition, která zahrnuje dvě DLC. Ripley’s Hive Exterminator Pack se odkazuje na slavný film z roku 1986, zatímco Herk Mondo’s Pest Pack vychází z komiksu. Tato edice vyjde na zhruba 1 700 korun.
Samostatně půjde ještě pořídit DLC Rain’s Jackson’s Star Pack, které se odkazuje na film Vetřelec: Romulus z roku 2024. Případné zájemce bude stát zhruba 240 korun. DLC každopádně nejsou pouze kosmetická, obsahují zbraně s unikátními vlastnostmi.
„Samotní vetřelci jsou správně děsiví. Prostředí zase nepostrádají cit pro detail. Obzvláště sochy Inženýrů jsou majestátní. Co se příběhu týče, nemá cenu ho moc řešit. Je jednoduchý a slouží pouze jako pozadí k tomu, abyste vzali zbraně do ruky a mohli likvidovat xenomorfy,“ napsali jsme v recenzi jedničky.