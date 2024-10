Přání fanoušků vyslyšena, nejlepší vetřelčí hra bude mít pokračování

Deset let starý horor Alien: Isolation je jednou z mála her, na kterých se v naší redakci neshodneme. Petr jí v recenzi pořádně naložil, náš vetřelčí expert Láďa jí vyčítá příliš zdlouhavý úvod, naopak třeba já ji zařadil do seznamu třiceti nejlepších her mého života, na úkor druhého System Shocku. Retro stylizace, vysoká obtížnost a nepředvídatelné chování mimozemského predátora jednoduše nesednou každému, to se (nejen) u her, které se snaží vybočit z řady, prostě stává. Podobně nejednoznačného přijetí se ostatně Isolation dočkala i ve světě, i když má u části fanoušků až kultovní status, prodeje byly spíš vlažné a s tím, že by mělo někdy přijít pokračování, se nepočítalo. Ale zázraky se pořád dějí.

Přesně na desáté výročí vydání totiž studio Creative Assembly informovalo, že začalo pracovat na novém dílu. Než se ho dočkáme, uplynou dlouhé roky, to ale nevadí, hlavní je, že něco takového vůbec vzniká. Žádné detaily o příběhu a dějovém zasazení ještě nevíme, důvěru ale vzbuzuje fakt, že na projektu pracuje i jeho původní kreativní ředitel Al Hope.