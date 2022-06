Autor HoloLens opouští Microsoft, prý ve virtuální realitě pouštěl porno

Pamatujete ještě někdo Kinect? Zařízení, které dokázalo převést hráčovy pohyby do digitálního světa, mělo být revolucí v herním průmyslu. Microsoft mu dokonce tak věřil, že z něj chtěl udělat nedílnou součástí minulé generace konzolí Xbox. Jenže stejně rychle jako vznikl, o něj po pár generických hříčkách zájem zase opadl a kdo nechce s pomocí televize hubnout nebo tancovat, nemá pro něj žádné využití.

Pohybové a hlasové ovládání Kinect bylo jednu dobu velice oblíbené. Nové konzole už s ním však nepočítají.

O něco lépe je na tom technologie HoloLens, která je postavena na principu tzv. „rozšířené reality,“ tzn. že nasazené brýle nenahrazují realitu, nýbrž skutečné okolí doplňují o virtuální prvky. Na obou těchto technologiích má lví podíl vývojář Alex Kipman, díky svému temperamentu (pochází z Brazílie) ještě nedávno miláček médií. Teď ovšem jeho strmá kariéra zažívá pořádný otřes a minimálně končí jeho spolupráce s Microsoftem.

Oficiálně mu sice Microsoft slovy šéfa cloudové divize Scotta Guthrieho standardním korporátním newspeakem (však to znáte: „obrovské vize“, „oddaná spolupráce“, „vyzkoušení dalších příležitostí“ a další bezobsažné „blablabla“ přes dva odstavce…) poděkoval za dlouholetou spolupráci a popřál hodně štěstí do budoucna, magazín Bussiness Insider ovšem nabízí daleko peprnější vysvětlení jeho nečekaného konce.

Možná jen Alex Kipman testoval nové Bulánky ve virtuální realitě?

A tím je sexuální obtěžování na pracovišti. Renomované médium přináší svědectví několika podřízených, kteří prý byli svědky mnoha nepříjemných situací, jako je třeba nevyžádaná a nechtěná masáž zad či nevhodné sexuální narážky. Lidem v jeho okolí prý bylo doporučeno, aby si dávali pozor a nikdy v jeho blízkosti nenechávali žádnou ženu o samotě. Mezi mnoha jeho údajnými „přešlapy“ pak z nezaujatého odstupu nejzajímavěji působí situace, kdy prý v místnosti plné lidí testoval nové brýle tím, že si v nich přehrával „přesexualizované záběry polštářové bitvy“, které podle zúčastněných splňovaly atributy pornografie. A to přesto, že musel vědět, že vše, co v nasazených brýlích vidí, je zároveň promítáno všem účastníkům schůzky.

Vypadá to, že Microsoft po sérii skandálů míní svojí nulovou toleranci obtěžování na pracovišti vážně, z čehož teď možná některým zaměstnancům herního vydavatelství Activision Blizzard běhá mráz po zádech. Pokud totiž bude skutečně dokončena „akvizice století“ a společnost bude plně integrována do struktury Microsoftu, bude možná stejným způsobem jako Kipman „odejito“ více lidí. Podle mnohých totiž vyšetřování skandálu „Cosbyho apartmá“ (viz náš článek) nebylo dostatečné.