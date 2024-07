Nemůžete to vydat dřív? Vývojáři a akcionáři těžko hledají společnou řeč

Herní průmysl už dávno generuje víc peněz než ten filmový, což láká investory, kteří v rychle rostoucím byznysu vidí budoucnost. Někteří z nich ovšem při nákupu akcií postupují ryze pragmaticky na základě číselných údajů, aniž by snad k tomuto odvětví měli nějaký vztah. Na tom samozřejmě není nic špatného, tedy aspoň pokud necítí potřebu nějak se na chodu „svých“ firem podílet. Což se ovšem stát může, jak ukazuje přepis jednání s akcionáři společnosti Capcom.

Monster Hunter Wilds je jednou z nejočekávanějších her, minulého dílu se prodalo přes 20 milionů kopií.

Zástupci vývojářů totiž byli nuceni odpovídat na otázky od lidí, kteří o jejich práci nevěděli lautr nic. Jeden se například pozastavil nad tím, že chystaný Monster Hunter: Wilds vyjde jen na PC a velkých konzolích a ne už na populárním Nintendu Switch. Wilds jsou přitom přímým následovníkem veleúspěšného dílu Worlds, kterého se prodalo přes dvacet milionů kopií a stal se tak nejúspěšnějším dílem dlouhodobé série (viz naše recenze). Ani ten díl z roku 2018 přitom Switch už „neutáhl“, že by pak měl zvládnout nadcházející „next-gen“ pokračování je absurdní. Hráči Nintenda ostatně proto mají svojí „jednodušší“ sérii Monster Hunter Rise.

Další dotaz, nad kterým patrně vývojáři pomyslně obraceli oči v sloup, cílil na to, jestli by náhodou nebylo lepší posunout datum vydání z kraje příštího roku na letošní prosinec, aby se stihla předvánoční sezona. Jako by snad mnohaletý proces vývoje AAA hry byl triviální problém, který lze urychlit tím, že se na něj jen nahází víc peněz.

Monster Hunter Rise je oproti „velkým“ dílům o něco jednodušší.

Tázající se odpovědí dočkali a budoucnost pro ně vypadá růžově, celá situace je ale dobrou ukázkou střetu mezi kreativními tvůrci a chladně uvažujícími byznysmeny, kteří mají zásadní vliv na to, co dnes můžeme hrát. Byl to patrně právě tlak peněz, kvůli němuž vyšel Cyberpunk 2077 v takovém stavu, v jakém vyšel. Něco nám říká, že nešťastný Anthem nebo Redfall nevznikly proto, že by Bioware, respektive Arkane mocně toužily udělat live servis hru, ale prostě to dostaly nakázáno „seshora“.

Kolik zajímavých projektů pak nikdy nespatřilo světlo světa jen kvůli tomu, že v nich „cifršpióni“ nedokázali rozpoznat potenciál, se nikdy nedozvíme. Jen málokdo má totiž takové buldočí odhodlání protlačit vysněný projekt jako Dan Vávra, jehož Kingdom Come byl odmítnut všemi velkými vydavatelstvími a zachránili ho až sami hráči skrz komunitní financování.