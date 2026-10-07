AION 2 se odehrává zhruba 200 let po originálu, který vyšel v roce 2008. Věž věčnosti, sídlo boha Aiona a osa světa Atreia, se na konci velké války zhroutila. Bariéra, která svět chránila, zmizela a draci Balaur ovládli velkou část země. Hráč se přidává k jedné ze dvou frakcí.
AION 2 je tradiční asijské MMORPG, které běží na Unreal Engine 5 a na Západě vyšlo pouze na PC. Konkrétně na Steamu a Purple, což je platforma vydavatele NC.
Globální start hry působí jako vydařený, podle SteamDB hrálo hru v jeden moment 397 905 lidí souběžně. Zároveň je třeba brát v potaz, že je to free 2 play titul. I tak se v mnoha zemích vyšplhal s prodejem různých doplňků mezi nejprodávanější.
Vyhráno však tvůrci ještě nemají. Problémem free 2 play her je retence hráčů. A to, jak velká uživatelská základna zůstane, ukáže až čas. V současnosti svítí na Steamu štítek hodnocení „smíšené“, negativní recenze obvykle kritizují monetizaci. Kdo si totiž nepořídí předplatné, zůstane vyčleněn z herní ekonomiky – nemá plnohodnotný přístup k aukci a dalším bonusům.
Lákadlem je výrazně větší svět, který využívá vertikální roviny, a poměrně pěkná grafika. Hráči chválí svižné souboje, spoustu obsahu, létání a odladěnost. Kritika padá na monetizaci, nezajímavé herní úkoly či uživatelské rozhraní.
おっぱい好きな気持ちは日本も海外も同じ！胸の大きさも形もいじれる“胸スライダー細かすぎ”キャラクリに注目集まる―基本無料MMO『AION 2』ついに正式サービス開始で https://t.co/P5Hfekkfyx 細かすぎるキャラクリに注目。自由自在な胸クリエイト。さらに「お腹の突出具合」まで設定可能です。 https://t.co/1uIaqM3qAK— ⚡Game*Spark⚡ (@gamespark) October 6, 2026