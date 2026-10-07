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Nová korejská hra vzala Steam útokem. Zdaleka ale ještě nemá vyhráno

Ondřej Zach
  12:10
Se startem nového MMORPG AION 2 může být korejský NC spokojený, podařilo se mu totiž nalákat poměrně hodně hráčů.

AION 2 se odehrává zhruba 200 let po originálu, který vyšel v roce 2008. Věž věčnosti, sídlo boha Aiona a osa světa Atreia, se na konci velké války zhroutila. Bariéra, která svět chránila, zmizela a draci Balaur ovládli velkou část země. Hráč se přidává k jedné ze dvou frakcí.

AION 2
AION 2
AION 2
AION 2
16 fotografií

AION 2 je tradiční asijské MMORPG, které běží na Unreal Engine 5 a na Západě vyšlo pouze na PC. Konkrétně na Steamu a Purple, což je platforma vydavatele NC.

Globální start hry působí jako vydařený, podle SteamDB hrálo hru v jeden moment 397 905 lidí souběžně. Zároveň je třeba brát v potaz, že je to free 2 play titul. I tak se v mnoha zemích vyšplhal s prodejem různých doplňků mezi nejprodávanější.

AION 2

AION 2

Vyhráno však tvůrci ještě nemají. Problémem free 2 play her je retence hráčů. A to, jak velká uživatelská základna zůstane, ukáže až čas. V současnosti svítí na Steamu štítek hodnocení „smíšené“, negativní recenze obvykle kritizují monetizaci. Kdo si totiž nepořídí předplatné, zůstane vyčleněn z herní ekonomiky – nemá plnohodnotný přístup k aukci a dalším bonusům.

Lákadlem je výrazně větší svět, který využívá vertikální roviny, a poměrně pěkná grafika. Hráči chválí svižné souboje, spoustu obsahu, létání a odladěnost. Kritika padá na monetizaci, nezajímavé herní úkoly či uživatelské rozhraní.

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