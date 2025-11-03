Spoluzakladatel Rockstaru o zrušené hře Agent: Nikdy to nefungovalo

Ondřej Zach
  10:54
Velká špionážní hra Agent od zkušeného studia Rockstar měla podle dobových materiálů definovat nový žánr. Vznikala exkluzivně na PlayStation 3, vydání se však nikdy nedočkala.
Agent

Agent | foto: Rockstar

Agent - leak z roku 2015
Agent - leak z roku 2015
Agent - leak z roku 2015
Agent - leak z roku 2015
47 fotografií

Hra byla oficiálně oznámena na herní akci E3 v roce 2009. Měla to být špionážní akce zasazená do sedmdesátých let minulého století, která hráče vezme na místa po celé zeměkouli. Kromě loga jsme se ovšem žádných dalších podrobností oficiálně nedočkali.

Spoluzakladatel Rockstaru Dan Houser se k problémovému vývoji Agenta vrátil v podcastu Lexe Fridmana. „Hodně jsme pracovali na několika verzích špionážní hry s otevřeným světem, ale nikdy se to nepodařilo. Agent měl asi pět různých verzí. Došel jsem k závěru, že to nefunguje,“ říká Houser.

„Někdy o tom znovu přemýšlím, ležím v posteli a uvažuji o tom, a došel jsem k tomuto závěru: To, co je dělá opravdu dobrými filmovými příběhy, je činí nevhodnými pro videohry, nebo musím vymyslet, jak to udělat jinak jako videohru.“

Agent - leak z roku 2015

Agent - leak z roku 2015

Zasazení do sedmdesátých let bylo jen jednou z několika verzí. „Byla tu i jiná, která se odehrávala v současnosti... Měli jsme tolik různých verzí této hry,“ řekl Houser. „Pochybuji, že se dá vytvořit dobrá špionážní hra s otevřeným světem,“ dodal.

Dan Houser opustil Rockstar v roce 2020, o rok později založil mediální společnost Absurd Ventures. Rockstar chystá na příští rok očekávanou městskou akci Grand Theft Auto 6. A co se špionážních her týče, slibně vypadá 007 First Light, mix mezi Uncharted a Hitmanem, který sice nenabídne otevřený svět, ale velké sandboxové mise.

007 First Light

Grand Theft Auto 6

