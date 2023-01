Série Age of Wonders se vrací do fantasy světa, čtyřka vyjde ještě letos

První díl Age of Wonders vyšel již v roce 1999 a šlo tehdy o příjemnou alternativu k slavnější sérii Heroes of Might and Magic. Náš tehdejší recenzent pro tuto podobnost neměl příliš pochopení a hře to pořádně osolil, přijetí od hráčů však bylo daleko příznivější a tak jsme se v průběhu let dočkali čtyř pokračování. To poslední, Planetfall z roku 2019, vyměnilo fantasy kulisy za sci-fi (viz naše recenze), v čerstvě oznámeném čtvrtém díle se však autoři ze studia Triumph vrací „domů“ – mezi trpaslíky, elfy, orky a draky.

Opět nás tedy čeká budování mocné říše a boj proti armádám zla, tentokrát ovšem s jednou výraznou změnou. Namísto výběru z několika klasických fantasy ras si tentokrát budeme moct vytvořit vlastní s vlastnostmi, které nejlépe odpovídají preferovanému hernímu stylu. Je libo silné válečníky, mocné čaroděje, kanibalské půlčíky (ano, na to opravdu vývojáři jmenovitě lákají) nebo cokoli mezi tím? Není problém, navíc svoji rasu budete moct dál mutovat a vylepšovat pomocí kouzel.

Zní to zajímavě, jestli to ale bude i zábavné, se přesvědčíme 23. května, kdy hra vychází na PC, a nové xboxy a playstationy.