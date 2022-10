Microsoft oživí legendární strategii Age of Mythology

Zatímco legendární série Age of Empires se vždy snažila o historickou věrnost, v Age of Mythology naopak stejní vývojáři popustili uzdy fantazie. Hru totiž zasadili do světa, kde střetávají monstra z egyptských, řeckých a severských bájí, proti nimž jsou obyčejní lidé prakticky bezbranní. Hra vyšla již v roce 2002 a i když šlo o jasný úspěch (viz naše dobová recenze), nikdy se nedočkala pokračování, jen několika datadisků.

V roce 2014 se pak na Steamu objevila vylepšená verze, která už notně zastaralou grafiku přizpůsobila moderním širokoúhlým monitorům. Teď to vypadá, že se dočkáme i plnohodnotného remasteru.

Microsoft totiž oznámil, že pracuje na něčem, co se jmenuje Age of Mythology: Retold. Krátký doprovodný trailer je bohužel o ničem a tak se můžeme jen domnívat, co vývojáři vlastně plánují. Jistým vodítkem nám mohou být nedávné Definitivní edice prvních dvou dílů Age of Empires (viz naše recenze), které přinesly vylepšené ovládání a animace, podporu 4K displejů a několik nových příběhových kampaní. A kromě toho se také staly předvojem plnohodnotného čtvrtého dílu...

To už se ale pouštím do divokých spekulací, na potvrzení toho, co vlastně Retold nakonec bude, si budeme muset počkat na oficiální oznámení.